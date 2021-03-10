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Коллин Кэмп
Коллин Кэмп
Colleen Camp
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Коллин Кэмп
Colleen Camp
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Дата рождения
7 июня 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Коллин Кэмп
Родилась 7 июня 1953 года. Сан-Франциско, Калифорния, США.
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Фильмография Коллин Кэмп
Чудовище
ужасы, мистика, триллер
2022, США
6.0
Мейнстрим
драма
2020, США
5.0
Правосудие Спенсера
боевик, криминал
2020, США
6.0
Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер
2018, США
7.0
Неидеальное убийство
драма
2017, США
2.0
Кто там
ужасы, триллер
2015, Чили / США
5.0
Пало-Альто
драма
2013, США
6.0
Псих:9
ужасы, триллер
2010, США / Великобритания
5.0
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10 марта 2021 16:01
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