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Кайл МакЛоклен

Kyle MacLachlan
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен Kyle MacLachlan
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Дата рождения
22 февраля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер
Личные связи
Хизер Грэм
Хизер Грэм
были в отношениях с 1990 по 1992 Дэвид Линч
Дэвид Линч
коллеги и близкие друзья Лора Дерн
Лора Дерн
были в отношениях с 1985 по 1989
Биография Кайла МакЛоклена

Кайл МакЛоклен - американский актер, наиболее известный по роли спецагента ФБР Дейла Купера из культового телесериала Дэвида Линча «Твин Пикс», родился  род. 22 февраля 1959 в городе Якима (штат Вашингтон, США). Мать Кайла была директором по связям с общественностью, а отец – юристом и брокером. У актера есть два младших брата: Крэйг и Кент-младший. Кайлу с детства рассказывали о том, что он является потомком  Иоганна Себастьяна Баха, поэтому он не мог не получить музыкальное образование. МакЛоклен обучался игре на органе, но в свои 18 по настоянию матери, которая к тому времени развелась с его отцом и самостоятельно воспитывала трех сыновей, выбрал профессию актера. Кайл поступил в университет Вашингтона в Сиэтле и получил степень бакалавра в области изящных искусств.

Фильмы с Кайлом МакЛокленом

Актерская карьера МакЛоклена началась с театра в Сиэтле. На одном из театральных фестивалей обворожительного и талантливого актера заметил тогда еще начинающий режиссер Дэвид Линч и предложил ему исполнить главную роль в своем третьем полнометражном фильме «Дюна». Картина вышла на широкие экраны в 1984 и принесла молодому актеру мировую известность. Кайл и Дэвид подружились за время съемок «Дюны», и спустя два года выпустили новый совместный проект – драму «Синий бархат». После выхода фильма популярность актера еще больше возросла, ему стало поступать много предложений, а он уже мог выбирать интересные ему роли. Также Кайла можно увидеть в фильмах «Скрытый враг» (1987) и «Плыви по течению» (1992).

Кайл МакЛоклен  - «Твин Пикс»

Но настоящую известность принес МакЛоклену мистический телесериал под названием «Твин Пикс» (1990-1991), также снятый Дэвидом Линчем. Актер сумел блестяще перевоплотиться в специального агента ФБР Купера, эта роль полностью раскрыла его мастерство и талант. Этот детектив с элементами мистики стал одним из самых рейтинговых американских сериалов того времени. Почти каждый американец по пятницам ждал выхода новой серии, чтобы узнать новые детали запутанного дела об убийстве Лоры Палмер, девушки из провинциального городка Твин Пикс, которое расследовал агент Дейл Купер. В 1992 году на экраны вышла полнометражная лента «Твин Пикс: Сквозь огонь», в которой Кайл появился лишь эпизодически.

После завершения работы совместно с Линчем в фильмографии актера было еще немало других интересных проектов, таких как «Байки из склепа» (1991), «Процесс» (1993), экранизация одноименного романа Франца Кафки, и драма «Спиной к стене» (1994). В 1994 году Кайл предстал перед зрителями в непривычном для него комедийном амплуа в ленте «Флинстоуны», киноадаптации одноименного мультсериала про первобытных людей. В 1995 МакЛоклен  появился в эпатажной картине Пола Верховена «Шоугелз» в роли директора одного из шикарных отелей Лас-Вегаса, за которую получил номинацию на премию «Золотая малина» в категории «Худший актер».

В 2000 году карьера Кайла МакЛоклена снова пошла гору после его появления в роли Трея МакДугала в высокорейтинговом телесериале «Секс в большом городе». В сериале Кайл исполнил роль мужа Шарлотты Йорк, с которым она разводится из-за отсутствия детей. МакЛоклен также исполнил две разные роли в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус» и появился в шестом сезоне сериала «Как я встретил вашу маму» в роли Капитана. В 2006 году но получил предложение от создателя проекта «Отчаянные домохозяйки» и фаната «Твин Пикс» Марка Черри сыграть в 3-м сезоне его сериала Орсона Ходжа. Кайл появился в 4 сезонах проекта, после чего вынужден был уйти в связи с тем, что с трудом совмещал семейную жизнь в Нью-Йорке и съемки в Лос-Анджелесе, однако зрители вновь увидели его в заключительном сезоне. В 2014 актер снимался в сериале «Агенты Щ.И.Т.», где ему досталась роль доктора Кэлвина Забо, известного как Мистер Хайд. В том же году он исполнил главного злодея в мини-сериале «Верь».

Личная жизнь Кайла МакЛоклена

На съемках «Синего бархата» МакЛоклен познакомился с Лорой Дерн, любимицей Дэвида Линча. Их роман продолжался до конца 80-х годов. В 1991—1992 Кайл встречался с актрисой Ларой Флинн Бойл, которая исполняла роль Донны Хейворд в «Твин Пикс». Самыми обсуждаемыми и продолжительными были отношения актера с моделью Линдой Евангелистой. Они познакомилась в то время, когда он был на пике своей популярности благодаря сериалу «Твин Пикс», и встречались более 7 лет. Их отношения закончились, когда МакЛоклен узнал о романе Линды с Фабьеном Бартезом, вратарем сборной Франции по футболу. После этого разрыва Кайл закрутил роман с телепродюсером Дезири Грубер. Они поженились в 2002 году, а в 2008 году у них родился первенец Каллум Лион МакЛоклен.

Интересные факты о Кайле МакЛоклене

- Кайл МакЛоклен является совладельцем винодельни

 

Фильмография Кайла МакЛоклена
Тесла
Тесла
биография, драма, исторический 2020, США
4.0
Капоне. Лицо со шрамом
Капоне. Лицо со шрамом
криминал, драма 2020, США
3.0
Птица высокого полёта
Птица высокого полёта
драма 2019, США
6.0
Невероятная
Невероятная
короткометражный, драма 2019, Италия
5.0
Тайна дома с часами
Тайна дома с часами
ужасы, фантастика, триллер 2018, США
7.0
Первое свидание Райли
Первое свидание Райли
анимация, комедия, семейный 2015, США
7.0
Полной грудью
Полной грудью
драма 2013, США
6.0
Мир, любовь и недопонимание
Мир, любовь и недопонимание
комедия, драма 2011, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Кайла МакЛоклена Все фотографии
Кайл МакЛоклен Кайл МакЛоклен Кайл МакЛоклен Кайл МакЛоклен
Все фотографии
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7 июля 2022 16:05
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Связи
Хизер Грэм
Хизер Грэм Heather Graham
были в отношениях с 1990 по 1992 Дэвид Линч
Дэвид Линч David Lynch
коллеги и близкие друзья Лора Дерн
Лора Дерн Laura Dern
были в отношениях с 1985 по 1989
Все связи
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