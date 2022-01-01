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Лоренца Иззо
Лоренца Иззо
Lorenza Izzo
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Лоренца Иззо
Lorenza Izzo
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Дата рождения
19 сентября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Сантьяго, Чили
Рост
170 см
Биография Лоренцы Иззо
Родилась 19 сентября 1989 года. Сантьяго, Чили.
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Фильмография Лоренцы Иззо
Черные праздники
комедия, ужасы
2016, США
5.0
Кто там
ужасы, триллер
2015, Чили / США
5.0
Половое воспитание
мелодрама, комедия
2014, США
6.0
Зеленый ад
ужасы, триллер
2013, США / Чили
7.0
Афтершок
ужасы, триллер
2012, США / Чили
3.0
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