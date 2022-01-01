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Амира Касар
Амира Касар
Amira Casar
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Амира Касар
Amira Casar
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Дата рождения
1 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Амиры Касар
Родилась 1 мая 1971 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Амиры Касар
Медовая сигара
драма
2020, Франция / Алжир / Бельгия
6.0
Куриоса
драма, мелодрама
2018, Франция
5.0
Назови меня своим именем
драма, мелодрама
2017, Италия / Франция / Бразилия / США
8.0
Ночь длиною в тысячу часов
драма
2016, Австрия / Люксембург / Нидерланды
5.0
Планетариум
драма, мелодрама, детектив, фэнтези
2016, США / Франция
5.0
Я и Камински
драма
2015, Германия / Бельгия
6.0
Оскар и розовая дама
драма
2009, Франция / Бельгия / Канада
7.0
Однажды в Версале
комедия
2009, Франция
5.0
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