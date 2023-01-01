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Назови меня своим именем Назови меня своим именем
Киноафиша Фильмы Назови меня своим именем Назови меня своим именем, 2017: актеры и роли
Call Me by Your Name Назови меня своим именем 2017 / Италия / Франция / Бразилия / США
8.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Назови меня своим именем, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лука Гуаданьино Лука Гуаданьино Luca Guadagnino
В ролях
Елена Буччи Elena Bucci Амира Касар Амира Касар Amira Casar Тимоти Шаламе Тимоти Шаламе Timothee Chalamet Арми Хаммер Арми Хаммер Armie Hammer Эстер Гаррель Эстер Гаррель Esther Garrel
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