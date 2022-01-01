Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры CoolConnections

Прокатчик CoolConnections

О прокатчике

CoolConnections – это арт-объединение, которое занимается организацией, проведением и рекламой международных и отечественных фестивалей и прочих кинособытий по всей стране.

Компания сотрудничает с крупнейшими кинотеатрами страны, в числе которых сети «Формула кино», «КАРО», «Люксор», «Синема Парк» и другие. Также CoolConnections является партнёром многих российских и зарубежных дистрибьюторов.

Команда CoolConnections известна, благодаря проведению специальных показов сериалов «Доктор Кто» и «Шерлок», а также фестивалей европейского кино, среди которых Films from the North, Danish Wave, «Новое кино Швеции» и многие другие. Компания уже несколько лет организовывает Театральный киносезон и Летний театральный фестиваль, показы под открытым небом и проводит встречи с известными деятелями киноискусства.

С каждым годом число проектов CoolConnections увеличивается, и компания всегда открыта для сотрудничества.

Фильмы
Заппа
Заппа
биография, документальный, музыка 2020, США
0.0
#АртЛекторийВкино: Загадка Рафаэля
#АртЛекторийВкино: Загадка Рафаэля
документальный 2020, Великобритания
0.0
Воскресение в искусстве
Воскресение в искусстве
документальный 2020, Великобритания
0.0
Добрый человек из Сезуана
Добрый человек из Сезуана
спектакль 2020, Россия
0.0
Чистая правда
Чистая правда
биография, драма, исторический 2019, Великобритания
0.0
Смотреть за 1 рубль
TheatreHD: Сирано де Бержерак
TheatreHD: Сирано де Бержерак
драма 2019, Великобритания
0.0
TheatreHD: Кинки Бутс
TheatreHD: Кинки Бутс
спектакль 2019, Великобритания
0.0
Аполлон-11
Аполлон-11
документальный 2019, США
0.0
Смотреть за 1 рубль
Все фильмы
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Приложение киноафиши