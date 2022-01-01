Прокатчик CoolConnections

CoolConnections – это арт-объединение, которое занимается организацией, проведением и рекламой международных и отечественных фестивалей и прочих кинособытий по всей стране.

Компания сотрудничает с крупнейшими кинотеатрами страны, в числе которых сети «Формула кино», «КАРО», «Люксор», «Синема Парк» и другие. Также CoolConnections является партнёром многих российских и зарубежных дистрибьюторов.

Команда CoolConnections известна, благодаря проведению специальных показов сериалов «Доктор Кто» и «Шерлок», а также фестивалей европейского кино, среди которых Films from the North, Danish Wave, «Новое кино Швеции» и многие другие. Компания уже несколько лет организовывает Театральный киносезон и Летний театральный фестиваль, показы под открытым небом и проводит встречи с известными деятелями киноискусства.

С каждым годом число проектов CoolConnections увеличивается, и компания всегда открыта для сотрудничества.