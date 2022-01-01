В 2017 году фильм «Зови меня своим именем» рассказал историю молодых и влюбленных на фоне палящего солнца Италии. В течение некоторого времени режиссер картины Лука Гуаданьино не раз говорил о создании сиквела своего успешного проекта, который был отмечен несколькими номинациями на «Оскар», включая «Лучший фильм», и победой Джеймса Айвори в категории «Лучший адаптированный сценарий».

Первая картина была основана на одноименной книге писателя Андре Асимана, которая рассказывает о романтических отношениях двух молодых людей. Продолжение отчасти будет основано на второй части этой книги и покажет, что произошло с героями после их бурного незабываемого летнего романа.

Действие «Зови меня своим именем» разворачивается в сельской Италии 1980-х годов, где 17-летний студент Элио влюбляется в Оливера, молодого аспиранта, нанятого помогать отцу парня. Картина заканчивается тем, что Элио приходится смириться с помолвкой возлюбленного, который уехал в США. Как дальше будет развиваться история первой любви и смогут ли Элио и Оливер вновь найти дорогу друг к другу?

Любовная линия «Зови меня своим именем 2» развернется на фоне эпидемии СПИДа, войны в Персидском заливе и восхождения Сильвио Берлускони в Италии. Если первая часть рассказывала зрителям историю о взрослении и первых серьезных чувствах, то следующая проиллюстрирует, как отношения двух влюбленных повлияли на их последующую жизнь, и сосредоточится на более зрелом возрасте главного героя, когда повзрослевшему Элио предстоит решить, чего именно он хочет от этого мира.