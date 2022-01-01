В 2017 году фильм «Зови меня своим именем» рассказал историю молодых и влюбленных на фоне палящего солнца Италии. В течение некоторого времени режиссер картины Лука Гуаданьино не раз говорил о создании сиквела своего успешного проекта, который был отмечен несколькими номинациями на «Оскар», включая «Лучший фильм», и победой Джеймса Айвори в категории «Лучший адаптированный сценарий».
Первая картина была основана на одноименной книге писателя Андре Асимана, которая рассказывает о романтических отношениях двух молодых людей. Продолжение отчасти будет основано на второй части этой книги и покажет, что произошло с героями после их бурного незабываемого летнего романа.
Действие «Зови меня своим именем» разворачивается в сельской Италии 1980-х годов, где 17-летний студент Элио влюбляется в Оливера, молодого аспиранта, нанятого помогать отцу парня. Картина заканчивается тем, что Элио приходится смириться с помолвкой возлюбленного, который уехал в США. Как дальше будет развиваться история первой любви и смогут ли Элио и Оливер вновь найти дорогу друг к другу?
Любовная линия «Зови меня своим именем 2» развернется на фоне эпидемии СПИДа, войны в Персидском заливе и восхождения Сильвио Берлускони в Италии. Если первая часть рассказывала зрителям историю о взрослении и первых серьезных чувствах, то следующая проиллюстрирует, как отношения двух влюбленных повлияли на их последующую жизнь, и сосредоточится на более зрелом возрасте главного героя, когда повзрослевшему Элио предстоит решить, чего именно он хочет от этого мира.
Фильм является продолжением картины «Зови меня своим именем», которая в свою очередь основана на одноименном произведении американского писателя Андре Асимана.
Вторая часть книги Андре Асимана называется «Найди меня».
Режиссером сиквела также выступил Лука Гуаданьино, известный благодаря таким картинам, как «Большой всплеск» и «Суспирия».
«Зови меня своим именем» – завершающая часть тематической трилогии режиссера, которую Гуаданьино называет «Желание». Две другие части – «Я – это любовь» (2009) и «Большой всплеск» (2015).
Место действия второй части будет выходить за пределы Италии.
Лента «Зови меня своим именем», распространяемая в США компанией Sony Pictures Classics, собрала 18,1 миллиона долларов в США. В 2018 году фильм был номинирован в нескольких категориях премии «Оскар», а Джеймс Айвори взял награду за лучший адаптированный сценарий. Также после показа картины на Нью-Йоркском кинофестивале зрители аплодировали 10 минут, что считается самыми долгими овациями в истории данного фестиваля.
По слухам, Элио и Оливер могут снова встретиться в Париже.
В интервью AwardsWatch режиссер Лука Гуаданьино рассказал, что он попросил актрису Дакоту Джонсон, которая снялась в его «Суспирии», принять участие в сиквеле и она с радостью согласилась. Было высказано предположение, что Джонсон сыграет супругу Оливера.
Сцены из финала первой книги не были включены в фильм. Однако, по слухам, они могут быть использованы в качестве ретроспективных кадров в сиквеле.
В интервью изданию Time в октябре 2018 года Тимоти Шаламе сравнил продолжение картины с «Отрочеством» Ричарда Линклейтера.