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Назови меня своим именем
Награды и номинации фильма Назови меня своим именем
Call Me by Your Name
Назови меня своим именем
2017 / Италия / Франция / Бразилия / США
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8.3
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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BAFTA 2018
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Оскар 2018
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
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