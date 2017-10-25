«Назови меня своим именем»: Рецензия Киноафиши

Stop! Hammer time!

В 1983 году, где-то в Италии, на окружённой фруктовым садом вилле, родилась одна из самых нежных и красивых историй любви. Элио (Тимоти Шаламе) – семнадцатилетний парень из образованной семьи, где говорят на итальянском, французском и английском языках. Оливер (Арми Хаммер) – молодой и мужественный ассистент из Америки, который приезжает в дом профессора, отца Элио, чтобы провести там лето. Он красив и уверен в себе, возможно, слегка надменен со своим «увидимся» в конце каждого разговора. И он тут же вызывает у юноши запутанные и сильные чувства, которые поначалу он выразить не в силах…

Кадр из фильма «Зови меня своим именем»

Прогремевшую на фестивалях ленту «Зови меня своим именем» снял режиссёр прошлогоднего «Большого всплеска» Лука Гуаданьино. Не самая лестная критика обрушилась на его предыдущий фильм, который вопреки фантастическим актёрам (всё такой же неземной Тильде Суинтон и пляшущему Рэйфу Файнсу), а также роскошным пейзажам, не мог похвастаться сильным сценарием. Но в этот раз ему удалось собрать воедино все компоненты успешного кино, не исключая цепляющий сюжет. И тут даже излюбленная режиссёром Тильда Суинтон оказалась не обязательной.

Кадр из фильма «Зови меня своим именем»

Гуданьино удалось создать настоящий рай на экране: с соответствующими пейзажами, расслабленностью его обитателей, проводящих досуг, занимаясь исключительно приятными вещами вроде солнечных ванн, ежеминутных купаний, поеданий сочных персиков и катания на велосипеде по живописным улочкам Италии. Героев, определённо, ждёт взаимная любовь, боль разлуки превратится в ностальгическую улыбку, родители тебя примут, а использованная с целью получения опыта подружка без тени обиды простит. Экранную идиллию не сможет разрушить ничто. Она тут же прорывается прямо под кожу, райская атмосфера ослепляет и остаётся внутри таким же тёплым и нежным воспоминанием, каким по сути является сама картина.

Кадр из фильма «Зови меня своим именем»

«Зови меня своим именем» – это фильм-пробуждение. Главный герой впервые испытывает влечение, в нём в первый раз пробуждается сексуальность и расцветает желание. Эротика заполняет всё пространство. Но это не та эротика, о которой вы думаете, услышав это слово. Она заключена в неловких прикосновениях, долгих взглядах, затянувшемся молчании, в крепких, но при этом чувственных объятиях и в случайно оброненных фразах. Короткие сцены сменяют одна другую, превращаясь в мимолётные мгновения, которые остаются внутри на всю жизнь. И вместе с главным героем пробуждается и зритель, которому даётся самый красивый способ вытащить из памяти собственные воспоминания о некогда впервые возникшем чувстве. Гуаданьино специально оставляет множество недосказанности, давая возможность насладиться моментом на чувственном, отчасти экстрасенсорном уровне и погрузиться во внутренний мир своего героя.

Кадр из фильма «Зови меня своим именем»

Самое потрясающее, чего удалось достичь режиссёру, это то, что он решил не ставить в сердце истории конфликт о принятии героем и окружающими его ориентации. Вместо этого он саму историю превратил в настоящее человеческое сердце, охваченное страстью и волнением. Здесь не важен пол героев и не имеют значения их сексуальные предпочтения, это универсальный сюжет, который мог случиться с каждым. Гуаданьино придаёт этой истории очень тонкие очертания, вырисовывает настоящее чувство, неважно между кем произошедшее. Лишь только в конце он говорит на тему принятия и следования зову сердца, вложив в уста отца Элио (Майкл Стулбарг) самые мудрые слова, которые необходимо услышать от родителя каждому ребёнку. И в завершение история наделяется ещё одним смыслом – о великом значении передачи опыта поколений.

Кадр из фильма «Зови меня своим именем»

Практически вторым сценарием картины становится музыка, которая удачно подчёркивает внутреннее состояние героев. В одной сцене Элио играет Баха в нескольких интерпретациях, при помощи музыки объясняясь с Оливером, в другой звучат мелодии композитора Суфьяна Стивенсона. Именно его композиция играет в финальной сцене у камина, где молодому актёру Тимоти Шаламе удаётся достичь настоящего волшебства в актёрской игре. Конечно, и Арми Хаммер открыл новые грани своего таланта, однако Шаламе продемонстрировал нечто невероятное. Практически весь фильм камера следует за ним, и именно от лица Элио мы наблюдаем за практически непроницаемым Оливером, как и он гадая, что же тот испытывает.

Кадр из фильма «Зови меня своим именем»

В итоге перед нами открывается совсем не стандартная гей-драма, а кусочек настоящего рая, который способен послужить удовольствием всем тем, кто ещё помнит свою первую любовь. До российского проката фильм вряд ли доберётся по вполне понятным причинам, но его всё ещё есть шанс увидеть в рамках фестивалей.

Кадр из фильма «Зови меня своим именем»

Расписание и покупка билетов на фильм «Зови меня своим именем»

Трошина Олеся