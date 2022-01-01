Летняя кинопятерка для соответствующего настроения.

Пять лучших фильмов про лето

Лето, солнце, любовь, мечты, счастье и разочарования… об этом и многом другом поведают увлекательные киноистории от зарубежных режиссеров. Каждый киноман сможет отыскать что-то свое в подборке лучших фильмов про лето.

«500 дней лета», 2009

Великолепная художественная картина о любви и лете является дебютной полнометражной кинолентой Марка Уэбба. В центре нелинейного сюжета – Том Хэнсон и его воспоминания о неудавшихся любовных отношениях. Главный герой зарабатывает на жизнь составлением открыточных текстов. Делая окружающих хотя бы чуточку счастливее, Том и сам грезит личным счастьем. Романтик ждет свою единственную и неповторимую, которой удастся бесповоротно изменить всю его судьбу. И вот долгожданное чудо происходит – Хэнсон знакомится с ветреной красоткой по имени Саммер.

Неужели обычный роман станет чем-то большим?

«Невероятная жизнь Уолтера Митти», 2013

Время действия – современные реалии. В центре сюжета находится сотрудник печатного издания «Лайф», работающий в отделе иллюстраций. Уолтер Митти ведет рутинный образ жизни, но в глубине души по-прежнему остается мечтателем. Однажды Уолтер узнает о надвигающемся сокращении. С этого момента в его жизни стартует захватывающая череда фантастических приключений! Детище знаменитого американского комика Бена Стиллера, в котором режиссер сам исполнил роль главного персонажа, является увлекательным ремейком к киноленте Нормана З. Маклеода 1947 года.

Сценарий создан по мотивам одноименного рассказа писателя-сатирика Джеймса Тербера.

«Грязные танцы», 1987

Культовая музыкальная мелодрама Эмиля Ардолино с Дженнифер Грей и Патриком Суэйзи изначально планировалась как малобюджетная кинокартина. Однако художественный фильм стал одним из самых кассовых шедевров мирового кинематографа. Это красивая романтическая киноистория, повествующая о знакомстве двух людей из разных социальных сословий. Музыка и танцевальное искусство позволили найти друг друга счастливчикам, встреча которых не должна была состояться в принципе.

По мотивам страстной киноленты Ардолино также был выпущен приквел и поставлен одноименный мюзикл.

«Назови меня своим именем», 2017

Атмосферная романтическая кинодрама итальянского режиссера Лука Гуаданьино является самобытной экранизацией одноименного романа, принадлежащего перу современного американского писателя Андре Асимана. События развиваются в курортном городке Италии, время действия – 1983 год. Семнадцатилетний юноша и двадцатичетырехлетний аспирант встречают друг друга и влюбляются. Отношения Оливера и Элио, словно задуманные на небесах, кончились быстро и болезненно. И все же трепетные воспоминания обоих стали нескончаемой историей любви.

Художественная кинокартина завершила кинотрилогию «Желание», созданную Гуаданьино.

«Арахисовый сокол», 2019

Двадцатидвухлетний Зак проживает в доме престарелых, потому что у него синдром Дауна. Парень мечтает стать профессиональным рестлером и однажды решается на побег из медицинского учреждения, чтобы осуществить самую заветную мечту. По воле судьбы Зак сталкивается с беглым эгоистичным преступником по имени Тайлер. Теперь этой специфической парочке уготованы нереальные приключения! Художественная полнометражка, снятая в жанре бадди-муви, принадлежит творческому дуэту сценаристов-кинорежиссеров в лице Майка Шварца и Тайлера Нилсона.