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Назови меня своим именем Назови меня своим именем
Киноафиша Фильмы Назови меня своим именем Отзывы о фильме «Назови меня своим именем»
Call Me by Your Name Назови меня своим именем 2017 / Италия / Франция / Бразилия / США
8.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Назови меня своим именем»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В 1983 году, где-то в Италии, на окружённой фруктовым садом вилле, родилась одна из самых нежных и красивых историй любви. Элио (Тимоти Шаламе) – семнадцатилетний парень из образованной семьи, где говорят на итальянском, французском и английском языках. Оливер (Арми Хаммер) – молодой и мужественный ассистент из Америки, который приезжает в дом профессора, отца Элио, чтобы провести там лето. Он красив и уверен в себе, возможно, слегка надменен со своим «увидимся» в…

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Анна Пермякова 30 декабря 2017, 19:50
Это невероятно чувственный, трогательный, атмосферный фильм. Он как оголенный нерв, настолько прошибает. Тимоти Шаламе - просто открытие года, невероятно талантливый парень, который еще обязательно себя проявит. Арми Хаммер - красавец и тоже актер шикарный. Фильму хочется аплодировать, после того как полчаса посидишь в оцепенении от нахлынувших чувств.
30 декабря 2017, 19:50 Ответить
Ольга Шнейдер 11 июля 2019, 18:54
Оценка
Очень красивый и трогательный фильм о первой любви, продолжение которой невозможно. Подросток влюбляется в молодого аспиранта, оба понимают ненормальность подобных отношений и половину фильма старательно игнорируют друг друга. Но настоящее чувство сильнее предрассудков, поэтому происходит то, что должно было случиться.
Постельные сцены весьма яркие, но без пошлости, поцелуи парней вызывают не отвращение, а стойкое чувство зависти к Тимоти Шаламе, которому посчастливилось оказаться в объятиях такого красавца))).
Арми Хаммер в данной роли смог порадовать не только красотой и обаянием, но и продемонстрировать актерский талант, в котором ему упорно отказывали критики. Номинирован на "Золотой глобус"
11 июля 2019, 18:54 Ответить
Павел Павлов 22 января 2022, 11:12
Оценка
Прекрасный фильм о высокой любви мужчины и мальчика
22 января 2022, 11:12 Ответить
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