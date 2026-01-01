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Эстер Гаррель
Esther Garrel
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Персоны
Эстер Гаррель
Эстер Гаррель
Esther Garrel
Дата рождения
18 февраля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Эстер Гаррель
Родилась 18 февраля 1991 года. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
8.1
Назови меня своим именем
(2017)
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Путешественница во времени
(2022)
6.6
Ревность
(2013)
Фильмография Эстер Гаррель
6.4
Большая гонка. Лянча против Ауди
Race for Glory: Audi vs. Lancia
биография, драма, спорт
2024, Италия / Великобритания
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5.3
Dream Team
Dream Team
криминал
2024, США
6.2
Большая колесница
Le grand chariot
драма, семейный
2023, Франция / Швейцария
6.7
Путешественница во времени
Le tourbillon de la vie
драма, мелодрама
2022, Франция
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6.2
Превратности разума
Adventures of a Mathematician
биография, драма
2020, Германия / Польша
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Рецензия
8.1
Назови меня своим именем
Call Me by Your Name
драма, мелодрама
2017, Италия / Франция / Бразилия / США
Рецензия
6.6
Ревность
La jalousie
драма
2013, Франция
Зови меня своим именем 2
Untitled Call Me by Your Name Sequel
мелодрама, драма
, США
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Новости о Эстер Гаррель
В российский прокат выйдет французская мелодрама «Путешественница во времени»
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