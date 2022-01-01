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Фильмы про Италию
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Фильмы про Италию

Все 38 Онлайн
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7 часов на соблазнение
7 часов на соблазнение
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5.0
комедия
2020, Италия
Гости на вилле
Гости на вилле
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6.0
драма, триллер
2020, Италия
Пираньи Неаполя
Пираньи Неаполя
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6.0
драма
2019, Италия
Микеланджело. Бесконечность
Микеланджело. Бесконечность
7.0
документальный
2019, Италия / Ватикан
Предатель
Предатель
6.0
драма, криминал, детектив
2019, Италия / Франция / Бразилия / Германия
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
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6.0
драма
2019, Италия
Итальянец
Итальянец
5.0
комедия, мелодрама
2019, Италия
4 лица Моны Лизы
4 лица Моны Лизы
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0.0
документальный
2019, Италия
Омен. Наследие
Омен. Наследие
5.0
ужасы, триллер
2019, Италия / Аргентина
Бесконечная ночь
Бесконечная ночь
3.0
боевик, криминал, драма
2019, Италия / США
Идеальная западня
Идеальная западня
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5.0
триллер
2018, США
Фантазеры
Фантазеры
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6.0
комедия
2018, Италия
Назови меня своим именем
Назови меня своим именем
8.0
драма, мелодрама
2017, Италия / Франция / Бразилия / США
Место встречи
Место встречи
7.0
комедия, драма
2017, Италия
Сломанный ключ
Сломанный ключ
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2.0
фантастика, триллер, исторический
2017, Италия
Римские свидания
Римские свидания
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7.0
мелодрама, комедия
2016, Испания
Идеальные незнакомцы
Идеальные незнакомцы
7.0
драма, комедия
2016, Италия
Министр
Министр
6.0
драма
2016, Италия
Третья персона
Третья персона
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6.0
драма, мелодрама
2014, США
Помпеи
Помпеи
5.0
приключения, драма, мелодрама, боевик
2014, США / Германия
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Страна яркого солнца, признанных во всем мире гастрономических шедевров, потрясающей архитектуры и открытых, искренних людей с горячим сердцем – все это об Италии. Она похожа на настоящий рай для любителей наслаждаться, будь то удовольствие от изысканной кухни или приятное волнение от яркого любовного романа.

Пять самых атмосферных фильмов про Италию

Прекрасная музыка, ошеломительной красоты горные пейзажи, изысканное вино и, конечно, любовь – то, что вспомнится большинству при мысли об Италии. События киноленты перенесут зрителя под синее небо и солнечные лучи, погрузят в насыщенную атмосферу драматичных переживаний и мелодичное красноречие главных героев.

Прекрасный ноябрь

Состоятельная сицилийская семья собирается на вилле. Семнадцатилетний Нино именно там встречает первую женщину, которая вызывает в нем романтические чувства. Но очаровательная Четтина мало того, что замужем, так еще и приходится мальчику тетей. Подросток мучается от ревности, бессильной злости и бесконечного разочарования, которые разрывают его на части.

Но вскоре ему придется узнать, что чувства не так ценятся в мире взрослых, как способность быть циничным и расчетливым.

Укрощение строптивого

Лиза – юная туристка, попавшая под дикий ливень и вынужденная постучаться в ближайший дом с просьбой приютить ее. Хозяин, впустивший ее, – склочный и нелюдимый мужчина по имени Элиа, игнорирующий правила приличия, общепринятый этикет и уважение к женщинам. В своей деревне он переругался буквально со всеми, кроме своей служанки Мами. Несмотря на это, он нравится очаровательной Лизе, а его неприступность становится для нее вызовом. Девушка идет на всевозможные ухищрения, чтобы покорить сердце своего неприветливого спасителя, но он всеми силами старается оставаться язвительным и равнодушным.

Семь часов на соблазнение

Джулио работал экономическим журналистом, пока не узнал о многочисленных изменах своей невесты. Он уходит с работы и устраивается в мужское печатное издание. Одна из его обязанностей – вести рубрику статей о соблазнении. Для сбора материала Джулио идет к Валерии, профессиональному коучу, которая обещает научить любого клиента за семь часов покорить понравившуюся даму. Здесь главного героя осеняет: он просит Валерию помочь ему вернуть невесту, заново влюбить ее в себя.

Циничная и хладнокровная тренер соглашается, а за время работы над развитием сильных сторон клиента искренне к нему привязывается, но план тем временем начинает работать, как она и обещала.

Сколько ты стоишь

Франсуа – обычный офисный клерк, внезапно получивший огромное состояние, выиграв в лотерею. Четыре миллиона евро делают все двери перед ним открытыми. Первым делом главный герой отправляется в казино, где каждый вечер шикарная девушка продает себя клиентам. Если раньше Франсуа не мог позволить себе даже приблизиться к ней, то теперь он планирует стать счастливым раз и навсегда. Он рассказывает девушке, что может оплатить ее услуги на всю жизнь вперед, и спрашивает, во сколько она оценит свою любовь.

Но готова ли та к таким переменам?

Римские каникулы

Анна, молодая принцесса, наносит официальный визит в Рим. Все ее дни расписаны, график состоит из светских раутов, дипломатических встреч и интервью с представителями прессы. Но вместо всего этого ей, как и всем девушкам ее возрасте, хочется веселиться, гулять и влюбляться. Сбежав из дворца, Анна отправляется навстречу приключениям и свободе. Ее замечает Джо, журналист, который должен взять интервью у принцессы не следующий день. Не зная, как выглядит знатная особа, парень даже не подозревает, что его новая знакомая – не просто растерянная девушка в чужом городе.

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