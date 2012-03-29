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Постер фильма Дирижер
Постер фильма Дирижер
Постер фильма Дирижер
Постер фильма Дирижер
Постер фильма Дирижер
Постер фильма Дирижер
Постер фильма Дирижер
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.5
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7 постеров
Киноафиша Фильмы Дирижер

Дирижер

Dirizhyor 18+
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Причины посмотреть

Факты

О фильме

Вячеслав – дирижер, возглавляющий церковный оркестр. Вопреки высокодуховному месту работы, главный герой – бездушный, очерствевший персонаж, отравляющий жизнь близким и приносящий страдания окружающим. Музыка для него давно перестала быть вдохновляющим искусством, это всего лишь товар, который продается за деньги. Дирижер самоутверждается за счет подчиненных, невзирая на то, что у музыкантов и без него достаточно проблем. Однажды оркестр приглашают в Иерусалим для выступления, а на Вячеслава обрушивается горе. Ему приходит телеграмма, сообщающая, что его сын покончил с собой.

  • Павел Лунгин считается мастером душещипательных картин и известен зрителю по фильмам «Такси-блюз» и «Остров».
  • Съемки фильма велись в Иерусалиме.
  • Для киноленты специально записывали выступления Большого симфонического оркестра под руководством дирижера Владимира Федосеева. Также в создании картины участвовал хор Третьяковской галереи. Музыканты снялись в нескольких эпизодах.
  • В числе декораций фигурирует реплика картины «Мертвый Христос в гробу».
  • Сначала режиссером фильма был назначен Константин Богомолов, но из-за конфликта был отстранен от проекта.

Дирижер отправляется со своим оркестром в Иерусалим, чтобы исполнить ораторию «Страсти по Матфею». Но гастроли оборачиваются трагедией. Черное солнце Иерусалима срывает с главного героя маску благополучного художника, заставляет увидеть себя в беспощадной наготе эгоизма и жестокости. Иногда за 3 дня человек может полностью переоценить и переосмыслить свою жизнь. Меняться никогда не поздно.

Дирижер - трейлер
Дирижер  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 29 марта 2012
Дата выхода
29 марта 2012 Россия Мастерская Павла Лунгина 16+
29 марта 2012 Беларусь
29 марта 2012 Казахстан
6 июня 2012 США
29 марта 2012 Украина
Сборы в мире $372 944
Производство Студия Павла Лунгина
Другие названия
Dirizhyor, The Conductor, Dyrygent, Дирижёр, 指挥家
Режиссер
Павел Лунгин
Павел Лунгин
В ролях
Владас Багдонас
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Bourgogne, 11/04/2012 - 23:05:35):Да и сюжетная линия с Чулпан Хаматовой совсем не убедительна.
Не было там Чулпан Хаматовой и впомине, я… Читать дальше…
Ирина Рогова 9 апреля 2024, 01:13
Хороший фильм. Но смотреть тяжело. Мучаются все. И такая безысходность
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Дирижер - трейлер
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