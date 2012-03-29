Вячеслав – дирижер, возглавляющий церковный оркестр. Вопреки высокодуховному месту работы, главный герой – бездушный, очерствевший персонаж, отравляющий жизнь близким и приносящий страдания окружающим. Музыка для него давно перестала быть вдохновляющим искусством, это всего лишь товар, который продается за деньги. Дирижер самоутверждается за счет подчиненных, невзирая на то, что у музыкантов и без него достаточно проблем. Однажды оркестр приглашают в Иерусалим для выступления, а на Вячеслава обрушивается горе. Ему приходит телеграмма, сообщающая, что его сын покончил с собой.