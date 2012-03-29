Вячеслав – дирижер, возглавляющий церковный оркестр. Вопреки высокодуховному месту работы, главный герой – бездушный, очерствевший персонаж, отравляющий жизнь близким и приносящий страдания окружающим. Музыка для него давно перестала быть вдохновляющим искусством, это всего лишь товар, который продается за деньги. Дирижер самоутверждается за счет подчиненных, невзирая на то, что у музыкантов и без него достаточно проблем. Однажды оркестр приглашают в Иерусалим для выступления, а на Вячеслава обрушивается горе. Ему приходит телеграмма, сообщающая, что его сын покончил с собой.
Дирижер отправляется со своим оркестром в Иерусалим, чтобы исполнить ораторию «Страсти по Матфею». Но гастроли оборачиваются трагедией. Черное солнце Иерусалима срывает с главного героя маску благополучного художника, заставляет увидеть себя в беспощадной наготе эгоизма и жестокости. Иногда за 3 дня человек может полностью переоценить и переосмыслить свою жизнь. Меняться никогда не поздно.
|29 марта 2012
|Россия
|Мастерская Павла Лунгина
|16+
|29 марта 2012
|Беларусь
|29 марта 2012
|Казахстан
|6 июня 2012
|США
|29 марта 2012
|Украина
Не было там Чулпан Хаматовой и впомине, я… Читать дальше…