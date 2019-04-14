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Скандалы сопровождают «Братство» уже давно. У фильма сменились три даты премьеры: изначальное шестое декабря перенеслось на девятое мая, а после давления со стороны властей сдвинулось ещё на день. Фильм активно критикуют, обвиняют в искажении исторических событий и русофобии. Даже специальный показ «Братства» войнам-афганцам лишь усугубил ситуацию. Многие реальные участники войны якобы увидели в фильме личное оскорбление. Логично, что зритель пойдёт на фильм Лунгина в…