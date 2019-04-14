Скандалы сопровождают «Братство» уже давно. У фильма сменились три даты премьеры: изначальное шестое декабря перенеслось на девятое мая, а после давления со стороны властей сдвинулось ещё на день. Фильм активно критикуют, обвиняют в искажении исторических событий и русофобии. Даже специальный показ «Братства» войнам-афганцам лишь усугубил ситуацию. Многие реальные участники войны якобы увидели в фильме личное оскорбление. Логично, что зритель пойдёт на фильм Лунгина в…
Я не могу судить о фильме Лунгина, так я его не видел и посмотреть не имею возможности. Даже пиратской копии нет в интернете.
Поэтому пока от комментариев в сторону этого кино воздержусь.
Но я сам свидетель того, что в Афгане в основном и были только преступления, мародёрство и неуставные взаимоотношения.
«НИКТО КРОМЕ НАС»
правда Афганской войны глазами солдата ВДВ
О войне, о офицерах, прапорщиках и генералах, о неуставных преступлениях, о предательстве, о наградах, о ветеранах, о наркоте в гробах, о настоящих, а не липовых Героях и о правде
http://www.stihi.ru/2014/02/12/5888
РАСШИФРОВКА НЕКОТОРЫХ ИМЁН В ЭТОЙ КНИГЕ:
«Т.» - первый мой ротный 5 роты 350 полка капитан Телепенин Евгений Михайлович
«К. Г. П.» - второй мой ротный 5 роты 350 полка капитан Кудров Геннадий Петрович
«О. П.» - замполит 5 роты 350 полка лейтенант Останин Пётр
«Ш. В.» - взводный 3 взвода 5 роты 350 полка лейтенант Шклярик Виктор
«С.» - взводный 2 взвода 5 роты 350 полка лейтенант Стародуб
«Х.» - взводный 1 взвода 5 роты 350 полка лейтенант Харунов
«К. В.» - старшина 5 роты 350 полка прапорщик Кубиевич Владимир
«С. С.» - заместитель командира 2 взвода 5 роты 350 полка сержант Сапаж (Сопаж?) Суленбаев (Сауленбаев?)
«Г.К.», «К.» - Геннадий Кононов, солдат 5 роты 350 полка
«Б. Ш.», «Ш.» - один из моих самых лучших друзей по Афгану, гранатомётчик 5 роты 350 полка Борис Шашлов
«Ч.» - командир комендантского взвода 350 полка, прапорщик Чернышёв
«А. Б.» - писарь 350 полка, сержант Андрей Беломытцев, комендантский взвод
«Г. Г.» - водитель комендантского взвода 350 полка, ефрейтор Горбунов Геннадий
«Г. К.» - Писарь 350 полка старший сержант Геннадий Казаков, комендантский взвод
«Ж.» - солдат комендантского взвода, 350 полка Жаров
«С.», «А. П. С.» - Александр Петрович Солуянов - командир первого батальона 350 полка ВДВ
«Ч.», «Ч. С. Н.» - мой друг, Чурсин Сергей Николаевич, заместитель командира первого батальона 350 полка ВДВ
«А. В. С.», «С.», «А. С.» - полковник Соловьёв Александр Владимирович, командир 350 полка ВДВ
«Ю. В. К.» - мой хороший друг и наставник, заместитель командира 350 полка Юрий Васильевич Конобрицкий
«С.», «А. С.», «А. Е. С.» Генерал майор Альберт Евдокимович Слюсарь – командир 103-й воздушно-десантной дивизии
«Я.», «Я. Ю.» - Командир 103 дивизии полковник Ярыгин Юрантин, следующий после Слюсаря
«М.», «М. Ю. И.» - Полковник Мальцев Юрий Иванович – первый заместитель командира 103-й воздушно-десантной дивизии
«В.», «В. П.» - Полковник Василий Пивоваров - начальник штаба 103-й воздушно-десантной дивизии
«Б.», «И. Б.» - подполковник Игорь Беляев - начальник отдела боевой подготовки газеты ТуркВО "Фрунзевец"
«Г.», «Г. С.», «Г. С. Г.» - Генерал - майор Гертруд Семёнович Глушаков - опергруппа Генштаба
«О. Ц.» - Олег Цыганок, мой ротный в учебке в Лосвидо
«П. В. Ф.» - Пфафф Виктор Францевич, хирург, оперировавший меня в медсанбате (низкий ему поклон за всех спасённых пацанов и за меня)
А чего не понятно?кто сценаристы - папаша и сынок)) консультанты жажде помер - не вынес того что увидел... и кто докажет то он или не то наконсудьтировал... мерзкое грязное ощущение... -
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