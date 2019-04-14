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Братство Братство
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Братство 2019 / Россия
5.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Братство»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Скандалы сопровождают «Братство» уже давно. У фильма сменились три даты премьеры: изначальное шестое декабря перенеслось на девятое мая, а после давления со стороны властей сдвинулось ещё на день. Фильм активно критикуют, обвиняют в искажении исторических событий и русофобии. Даже специальный показ «Братства» войнам-афганцам лишь усугубил ситуацию. Многие реальные участники войны якобы увидели в фильме личное оскорбление. Логично, что зритель пойдёт на фильм Лунгина в…

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Игорь Славин 14 апреля 2019, 16:08
По поводу Павла Лунгина и фильма "Братство":
Я не могу судить о фильме Лунгина, так я его не видел и посмотреть не имею возможности. Даже пиратской копии нет в интернете.
Поэтому пока от комментариев в сторону этого кино воздержусь.
Но я сам свидетель того, что в Афгане в основном и были только преступления, мародёрство и неуставные взаимоотношения.

«НИКТО КРОМЕ НАС»
правда Афганской войны глазами солдата ВДВ
О войне, о офицерах, прапорщиках и генералах, о неуставных преступлениях, о предательстве, о наградах, о ветеранах, о наркоте в гробах, о настоящих, а не липовых Героях и о правде
http://www.stihi.ru/2014/02/12/5888

РАСШИФРОВКА НЕКОТОРЫХ ИМЁН В ЭТОЙ КНИГЕ:
«Т.» - первый мой ротный 5 роты 350 полка капитан Телепенин Евгений Михайлович
«К. Г. П.» - второй мой ротный 5 роты 350 полка капитан Кудров Геннадий Петрович
«О. П.» - замполит 5 роты 350 полка лейтенант Останин Пётр
«Ш. В.» - взводный 3 взвода 5 роты 350 полка лейтенант Шклярик Виктор
«С.» - взводный 2 взвода 5 роты 350 полка лейтенант Стародуб
«Х.» - взводный 1 взвода 5 роты 350 полка лейтенант Харунов
«К. В.» - старшина 5 роты 350 полка прапорщик Кубиевич Владимир
«С. С.» - заместитель командира 2 взвода 5 роты 350 полка сержант Сапаж (Сопаж?) Суленбаев (Сауленбаев?)
«Г.К.», «К.» - Геннадий Кононов, солдат 5 роты 350 полка
«Б. Ш.», «Ш.» - один из моих самых лучших друзей по Афгану, гранатомётчик 5 роты 350 полка Борис Шашлов
«Ч.» - командир комендантского взвода 350 полка, прапорщик Чернышёв
«А. Б.» - писарь 350 полка, сержант Андрей Беломытцев, комендантский взвод
«Г. Г.» - водитель комендантского взвода 350 полка, ефрейтор Горбунов Геннадий
«Г. К.» - Писарь 350 полка старший сержант Геннадий Казаков, комендантский взвод
«Ж.» - солдат комендантского взвода, 350 полка Жаров
«С.», «А. П. С.» - Александр Петрович Солуянов - командир первого батальона 350 полка ВДВ
«Ч.», «Ч. С. Н.» - мой друг, Чурсин Сергей Николаевич, заместитель командира первого батальона 350 полка ВДВ
«А. В. С.», «С.», «А. С.» - полковник Соловьёв Александр Владимирович, командир 350 полка ВДВ
«Ю. В. К.» - мой хороший друг и наставник, заместитель командира 350 полка Юрий Васильевич Конобрицкий
«С.», «А. С.», «А. Е. С.» Генерал майор Альберт Евдокимович Слюсарь – командир 103-й воздушно-десантной дивизии
«Я.», «Я. Ю.» - Командир 103 дивизии полковник Ярыгин Юрантин, следующий после Слюсаря
«М.», «М. Ю. И.» - Полковник Мальцев Юрий Иванович – первый заместитель командира 103-й воздушно-десантной дивизии
«В.», «В. П.» - Полковник Василий Пивоваров - начальник штаба 103-й воздушно-десантной дивизии
«Б.», «И. Б.» - подполковник Игорь Беляев - начальник отдела боевой подготовки газеты ТуркВО "Фрунзевец"
«Г.», «Г. С.», «Г. С. Г.» - Генерал - майор Гертруд Семёнович Глушаков - опергруппа Генштаба
«О. Ц.» - Олег Цыганок, мой ротный в учебке в Лосвидо
«П. В. Ф.» - Пфафф Виктор Францевич, хирург, оперировавший меня в медсанбате (низкий ему поклон за всех спасённых пацанов и за меня)
14 апреля 2019, 16:08 Ответить
Marat Begulov 24 апреля 2019, 15:53
в ответ на сообщение Игорь Славин от 14 апреля 2019, 16:08
Хотелось бы назвать уважаемым тебя Славин, да вот воздержусь. На кого работаешь, не на "моссад" ли случаем. Такое ощущение , что мы с тобой на разных войнах были. Там где я воевал было только фронтовое братство, взаимовыручка, переполненная гордостью душа , что плечом к плечу воевал в одной связке с такими парнями! Слёзы наворачиваются, когда вспоминаю их погибших и раненых. А ты такую гниль несёшь несусветную. Сейчас проводя патриотическую работу среди наших мальчишек, в пример им ставлю парней с ДШ, которые в 19 с небольшим делали то , что сейчас и 30 летние не могут. Выносили с поля боя , прикрывали друга своим телом, перевязывали, спасали, гибли на перевалах и в "зелёнках". Вот как то так. Ты такое на встрече в День Памяти не скажи - размажут и правильно сделают.
24 апреля 2019, 15:53 Ответить
Дмитрий Иванов 4 мая 2019, 11:16
Славин Игорь давно разоблаченный негодяй . Сослуживцы славина в МО России взяли справку по наградам . У славина только одна медаль полученная им по жалобе его отца по справке о ранении полученном при невыясненных обстоятельствах. В справке указано что славин получил сотрясение мозга .и слепое осколочное ранение в плечо . Так как славин был писарем в штабе такую справку он мог и купить или подделать . Вторая медаль у него это дубликат первой по одному и тому же Указу ПВ СССР... Весь опус славина это бред психически нездорового бывшего писаря ... Фильм Братство смотрел в интернете не зацепило . .. Фильм дебильный и по смыслу и по сюжету Много вранья и ляпов .... Весь скандал устроенный лунгиным входит в смету фильма . Понятно что этим фильмом лунгин просто решил заработать побольше денег .. Печально Даже маленькая ложь рождает большое недоверие . Изделие лунгина очередная чернуха и клюква
4 мая 2019, 11:16 Ответить
Юрий Подопригоров 4 мая 2019, 20:35
Когда же наконец этой гниде морду набьют?!
4 мая 2019, 20:35 Ответить
inaco 9 мая 2019, 15:15
Двоюродному брату моей жены, тогда было всего 20 лет. В бою он закрыл собой командира. Орден Красной звезды посмертно. Он был ещё мальчишка, но он был настоящим. А ты, Игорь Славин, просто подонок.
9 мая 2019, 15:15 Ответить
Алексей Старун 10 мая 2019, 15:35
Оценка
Может и стоит посмотреть данный фильм, но не в праздники ко Дню Победы, за такое кино в америке бы посадили, там цензура работает чётко! Фильмы должны сниматься о положительных героях, типа как "28 Панфиловцев", тот же самый "Коловрат" и "Т-34" или советское кино, а "Братство" это так, очередной "Левиафан"... вот теперь либералы троллить будут на почве этого фильма. Не рекомендую смотреть это кино, в России полно положительных героев на которых нужно ровняться и воспитывать новое поколение!
10 мая 2019, 15:35 Ответить
Vadim Kornilov 11 мая 2019, 01:32
Оценка
Хороший фильм, стоит потраченного времени.
11 мая 2019, 01:32 Ответить
Александр Нонка 11 мая 2019, 10:40
Оценка
Фильм хороший. За тридцать лет после войны в Афганистане этот фильм и "Афганский излом". Больше ничего и нету. Что касается конкретных событий, показанных в фильме, то это художественное произведение, а не документальное. Но кто знает, то сразу поймёт аналогии, приведённые в фильме. Кто не знает, будет интересоваться, искать, был ли такой пленный солдат советской армии, который стал телохранителем одного из афганских лидеров сопротивления. Про ГРУ-шных сотрудников, как они налаживали контакты с отдельными группами моджахедов для обеспечения вывода войск, показано достаточно точно. Главные герои фильма они. Всё остальное крутится вокруг темы--обеспечение вывода войск с наименьшими потерями. Стоит посмотреть раза два-три. С перерывами, чтобы осмыслить эпизоды. Лунгин--сильный режиссёр.
11 мая 2019, 10:40 Ответить
Vadim Kudlay 11 мая 2019, 11:09
в ответ на сообщение Алексей Старун от 10 мая 2019, 15:35
28 панфиловцев- давно разоблачённый миф, придуманный военным журналистом для поднятия боевого духа народа, Коловрат - вообще не имеет ничего общего с исторической действительностью, заявляю как историк по образованию, Т-34 - весьма посредственное кино с неплохим slow motion, но слабым сценарием и непроработанными сюжетными линиями и военно-историческими ляпами -несоответствиями. А что касается Левиафан,- оглянитесь вокруг и увидитете Левиафан, беспредел чиновников всех властей и бесправие простых людей, безысходность жизни в «скрепоносной России»
11 мая 2019, 11:09 Ответить
vadimkhair4565 11 мая 2019, 11:40
в ответ на сообщение Юрий Подопригоров от 4 мая 2019, 20:35
Кому?
11 мая 2019, 11:40 Ответить
vadimkhair4565 11 мая 2019, 11:40
в ответ на сообщение Юрий Подопригоров от 4 мая 2019, 20:35
Кому?
11 мая 2019, 11:40 Ответить
Леха 11 мая 2019, 14:17
в ответ на сообщение Алексей Старун от 10 мая 2019, 15:35
Алексей, вы вообще не имеете понятия о чем вы говорите касательно цензуры в америке. Вы не знаете об оскаре документальному фильму Taxi To The Dark Side о том, как трое солдат США запытали насмерть обычного таксиста в Афганистане. Не знаете о фильме В Долине Эла с топовыми актерами о том как трое солдат США убили и расчленили своего сослуживца. Это все власти скрывают по сюжету, а до правды докопает его отец. Фильм Redacted о том, как солдаты США изнасиловали девушку в Ираке, а потом убили ее и ее семью. Фильм Не Брать Живым о том, как старший офицер армии США ищет оружие массового поражения в Ираке и понимает, что все разведданные что ему дали - полнейшее фуфло и руководство ему врет. После чего он пускается в самоволку и собирает доказательства обмана государством своих граждан и всего мира. Далее фильм Уцелевший о провальной операции Красные Крылья опять же в Афганистане с одним живым солдатом по итогу. Наконец, фильм Сноуден Оливера Стоуна, думаю не надо рассказывать о чем. Так-то если вас послушать все авторы и съемочные группы этих фильмов должны сидеть в тюрьме, но вот сюрприз, их почему-то не сажают за отсутствие патриотизма. А некоторым награды дают. И они спокойно работают дальше.
11 мая 2019, 14:17 Ответить
Rover73 11 мая 2019, 21:03
Оценка
Хороший фильм.
11 мая 2019, 21:03 Ответить
Папаша Иванов 11 мая 2019, 22:57
Оценка
Про бандитов
А чего не понятно?кто сценаристы - папаша и сынок)) консультанты жажде помер - не вынес того что увидел... и кто докажет то он или не то наконсудьтировал... мерзкое грязное ощущение... -
11 мая 2019, 22:57 Ответить
Александр Зорин 11 мая 2019, 23:05
Оценка
Отличнейший фильм, настоящий, берущий за душу. Актеры играют здорово, режиссер молодец. Про настоящие чувства и состояния людей на войне, про неприглядные стороны войны. Без глянца, без штампов, без лубка и дешевого псевдопатриотизма. В отличие от 90% того что у нас снимают. Всем советую.
11 мая 2019, 23:05 Ответить
Сергей Хруберов 12 мая 2019, 08:43
Оценка
Фильм снят так, как и должен был быть снят. Правдиво, без лжи и фальши. Все как оно и есть. Рекомендую.
12 мая 2019, 08:43 Ответить
droh70 13 мая 2019, 19:32
Оценка
На слабую тройку не тянет!( Полная Ахинея!!
13 мая 2019, 19:32 Ответить
СЕРГЕЙ ЦУРПАЛ 14 мая 2019, 07:21
в ответ на сообщение Александр Нонка от 11 мая 2019, 10:40
Оценка
Не было нормальных фильмов про военную операцию в Афганистане и фильм лунгина то же не фильм Что то среднее между "9 ротой "и "Афганским изломом "..Какая то хрень на постном масле " Афганский излом " изделие 90 х в духе того времени Банальный "говнофильм" такой же как и фильм лунгина ... Лунгин не хило качнул государственных денег..в свой карман на этом фильме . И весь этот скандал входит в смету фильма Сейчас куча проплаченных критиков пишут хвалебные рецензии на этот "шлак" . Кроме критиков вылезут еще " крымчанки дочери офицеров" и другие персонажи типа славина . которому здесь предложили набить морду .
14 мая 2019, 07:21 Ответить
СЕРГЕЙ ЦУРПАЛ 14 мая 2019, 07:33
в ответ на сообщение vadimkhair4565 от 11 мая 2019, 11:40
Оценка
Есть в интернете такой персонаж Игорек славин , косящий под психбольного.. Он уже достал многих ветеранов афганской войны своим враньем и расфуфыренными понтами .. Морду по всей видимости ему собираются бить ...
14 мая 2019, 07:33 Ответить
Денис Иванов 30 мая 2019, 01:01
Оценка
Хороший, правдивый, без лишней пыли в глаза. Очень понравился фильм.
30 мая 2019, 01:01 Ответить
Сергей Горшенин 6 июля 2019, 07:41
Город Кушка некогда не входил в состав Узбекский сср
6 июля 2019, 07:41 Ответить
Станислав Иванов 24 сентября 2019, 18:59
Оценка
Нормальный фильм о последних годах войны в Афганистане .не чем не хуже и не лучше чем Афганский излом или 9 рота возможно менее красочный и с более простым сюжетом. но так или иначе ни чего нового или до сих пор не известного этот фильм не открыл.Фильм рассказывает о буднях военнослужащих во время службы в Афганистане.не больше и не меньше.А мелкие детали несовпадения и не точности не с чет. Для тех кто хочет реальных съемок того времени есть кинохроника и документальное кино.
24 сентября 2019, 18:59 Ответить
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