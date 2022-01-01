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Василий Буткевич

Vasiliy Butkevich
Василий Буткевич
Василий Буткевич Vasiliy Butkevich
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Дата рождения
12 мая 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Василий Буткевич

Родился 12 мая 1994 года.

Фильмография Василий Буткевич
Котел
Котел
драма 2020, Россия
5.0
Гроза
Гроза
мелодрама, драма 2019, Россия
4.0
Братство
Братство
военный, драма 2019, Россия
5.0
Хороший мальчик
Хороший мальчик
комедия 2016, Россия
7.0
Тряпичный союз
Тряпичный союз
драма, комедия 2015, Россия
7.0
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