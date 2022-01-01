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Василий Буткевич
Василий Буткевич
Vasiliy Butkevich
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Василий Буткевич
Vasiliy Butkevich
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Дата рождения
12 мая 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Василий Буткевич
Родился 12 мая 1994 года.
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Фильмография Василий Буткевич
Котел
драма
2020, Россия
5.0
Гроза
мелодрама, драма
2019, Россия
4.0
Братство
военный, драма
2019, Россия
5.0
Хороший мальчик
комедия
2016, Россия
7.0
Тряпичный союз
драма, комедия
2015, Россия
7.0
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