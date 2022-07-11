Виталий Кищенко родился 25 мая 1964 года в Красноярске. С детства проявлялся его артистический талант. Поэтому ни для кого не было удивлением, что после школы Виталий решил поступать в театральный институт. После его окончания в 1985 году Кищенко был принят в труппу ТЮЗа. Через три года он решает переехать в Калининград, где, работая в «Тильзит-театре», смог развить свои актерские способности, попробовать себя в разных амплуа.

В кино актер стал сниматься с 1995 года, его дебютом была эпизодическая роль в фильме «Я – русский солдат». Известным зрителю Виталий стал после съемок в криминальном сериале «Побег». Зачастую в кино актеру предлагают роли отрицательных персонажей, но это не мешает ему придавать своим героям многогранность, глубину и харизму.

Новым поворотом в его карьере стало неоднократное сотрудничество с режиссером Кареном Шахназаровым. Виталий снялся в фильме «Белый тигр», в котором сыграл роль разведчика Федотова, и в экранизации «Анны Карениной», где актёр исполнил роль Алексея Каренина. Актер сумел придать этому знакомому персонажу новые черты, заставившие по-настоящему сопереживать его герою.

Кищенко принадлежит той категории актеров, которым годами удается скрывать любые подробности своей личной жизни: он никогда ничего не рассказывает о своей семье, а фокусом его нечастых интервью становится лишь его карьера.

Актер отличается яркой внешностью, гипнотическим пронизывающим взглядом и невероятным талантом перевоплощения в абсолютно разных персонажей. Он может блестяще играть как в историческом фильме, так и в криминальной драме, детективном триллере или в фильме о войне.