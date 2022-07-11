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Виталий Кищенко

Vitaly Kishchenko
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко Vitaly Kishchenko
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Дата рождения
25 мая 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Красноярск, СССР (Россия)
Рост
178 см
Биография Виталия Кищенко

Виталий Кищенко родился 25 мая 1964 года в Красноярске. С детства проявлялся его артистический талант. Поэтому ни для кого не было удивлением, что после школы Виталий решил поступать в театральный институт. После его окончания в 1985 году Кищенко был принят в труппу ТЮЗа. Через три года он решает переехать в Калининград, где, работая в «Тильзит-театре», смог развить свои актерские способности, попробовать себя в разных амплуа.

В кино актер стал сниматься с 1995 года, его дебютом была эпизодическая роль в фильме «Я – русский солдат». Известным зрителю Виталий стал после съемок в криминальном сериале «Побег». Зачастую в кино актеру предлагают роли отрицательных персонажей, но это не мешает ему придавать своим героям многогранность, глубину и харизму.

Новым поворотом в его карьере стало неоднократное сотрудничество с режиссером Кареном Шахназаровым. Виталий снялся в фильме «Белый тигр», в котором сыграл роль разведчика Федотова, и в экранизации «Анны Карениной», где актёр исполнил роль Алексея Каренина. Актер сумел придать этому знакомому персонажу новые черты, заставившие по-настоящему сопереживать его герою.

Кищенко принадлежит той категории актеров, которым годами удается скрывать любые подробности своей личной жизни: он никогда ничего не рассказывает о своей семье, а фокусом его нечастых интервью становится лишь его карьера.

Актер отличается яркой внешностью, гипнотическим пронизывающим взглядом и невероятным талантом перевоплощения в абсолютно разных персонажей. Он может блестяще играть как в историческом фильме, так и в криминальной драме, детективном триллере или в фильме о войне.

Интересные факты о Виталии Кищенко
  • Награжден премией «Золотая маска» за роль в спектакле «Без названия» режиссера Евгения Марчелли, который был поставлен в Ярославском драматическом театре;
  • В 2005 году получил звание Заслуженный артист России;
  • Сотрудничал с Омским драматическим театром, с государственным театром драмы в Ярославле и с МХТ им. А.П. Чехова. С 2017 года Виталий – актёр основной труппы театра им. Моссовета в Москве;
  • Виталий очень скромен в жизни, но всегда с полной отдачей работает в кино и театре. Он не любит говорить про свою личную жизнь, редко дает интервью;
  • Кищенко получил одну из главных мужских ролей в сериале «Жена полицейского» всего за два дня до начала съемок.
Фильмография Виталия Кищенко
Своя война: Шторм в пустыне
Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма 2022, Россия
8.0
Бультерьер
Бультерьер
драма 2022, Россия
7.0
Владивосток
Владивосток
драма 2021, Россия
0.0
На Луне
На Луне
драма 2020, Россия
6.0
Братство
Братство
военный, драма 2019, Россия
5.0
Русский Бес
Русский Бес
комедия 2018, Россия
5.0
Рок
Рок
приключения, комедия 2017, Россия
6.0
Анна Каренина. История Вронского
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический 2017, Россия
6.0
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