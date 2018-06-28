Война снайпера, 2018

Антиамериканские взгляды привели снайпера Деки на войну на Востоке Украины. Сейчас его жизнь под угрозой — в социальных сетях ему назначена «дуэль» со стороны противника. Находясь на передовой вместе со своим героем, режиссер проникает в сложную личность человека, который каждый день ходит по лезвию ножа. Кто же Деки на самом деле — жертва обстоятельств, солдат или просто убийца? Эти вопросы задаёт автор фильма — американский кинорежиссер Оля Шектер. Прежде, чем приступить к съемкам этого фильма, она изучала политику и науки об окружающей среде в Университете Нью-Йорка, работала журналистом «Newsweek», затем поступила на факультет документального кино в Нью-Йоркскую Киноакадемию. Во время учебы она увлеклась отношениями между Россией и США и украинским кризисом, в результате чего начала снимать этот фильм. По словам режиссера, «Война снайпера» является результатом трёх самых безумных лет ее жизни и ей трудно поверить в то, что этот проект, наконец, подошел к концу. Первые показы ленты состоялись в феврале этого года в США на престижном Международном кинофестивале в Санта-Барбаре и на крупном фестивале документального кино «Big Sky» в Миссуле. «Шектер пытается держаться подальше от политики, рассказывая историю человека, а не историю войны. Она решает, что лучший способ это сделать — дать говорить ему самому. Для того, чтобы найти правильную интонацию, потребовалось четыре раза перемонтировать работу. В результате получился потрясающий фильм, который вдавит вас в кресло и покажет альтернативную вселенную, в которую трудно поверить» — Брэдли Гибсон, «Film Threat» Третий официальный показ фильма состоится на кинофестивале «ДОКер» в Москве.