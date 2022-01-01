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Александр Лунгин
Александр Лунгин
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Александр Лунгин
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Дата рождения
23 сентября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Александра Лунгина
Родился 23 сентября 1971 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Лунгина
Большая поэзия
драма, боевик
2018, Россия
5.0
Явление природы
драма
2010, Россия
5.0
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