«Завуалируй это»: Рецензия Киноафиши

Игры с переодеванием в хиджаб

Арман – сын коммуниста и феминистки; Лейла – мусульманка, эмигрировавшая с семьей во Францию. Влюбленные в шаге от исполнения общей мечты – уехать в Нью-Йорк на стажировку, но тут неожиданно из Йемена приезжает нашедший утешение в вере Махмуд. Он решает напомнить Лейле, своей сестре, как должна вести себя истинная дочь своей семьи, и первым делом запирает ее, чтобы положить конец недостойному поведению. Но влюбленные не унывают: Арман находит способ видеться с любимой, переодевшись в Шахерезаду, с ног до головы завернутую в хиджаб. Вскоре оказывается, что смиренная «сестра» приглянулась Махмуду.

Кадр из фильма «Завуалируй это»

«Завуалируй это» режиссера-документалиста Со Абади – сюжет, вобравший в себя элементы реальной истории мужчины, бежавшего от исламской диктатуры, переодевшись в женщину. О чем-то подобном года два назад сообщали новостные порталы, когда «мирные беглянки» из города Аллепо оказались переодетыми террористами, попытавшимися скрыться с полигона военных действий. Правда, в новом произведении речь идет не о войне, а о мирной жизни в либеральной Франции, где на девушку в хиджабе смотрят то с возмущением, то с сочувствием.

Кадр из фильма «Завуалируй это»

В любом случае, ношение никаба, головного убора черного цвета, полностью закрывающего почти все лицо, на улицах запрещено, о чем не устают напоминать раз за разом полицейские, выписывающие Арману штрафы за парковку в неположенном месте. Страх, толки, пересуды, непонимание и неприятие – с этим всем пришлось столкнуться главному герою, переодевшись в мусульманку. Ради Лейлы (Камелия Джордана) он погружается в доселе неизведанный мир ислама, читает Коран, учится правильно молиться и ходить на каблуках. Тема переодевания мужчины в женщину, знакомая по множеству комедий – «В джазе только девушки», «Не упускай из виду», «Здравствуйте, я ваша тётя» и т.д. – приобретает новое звучание на конфликте трех основных идеологий фильма: ислама, коммунизма и либерализма. Лейла и Арман в произведении выступают больше в качестве движущего фактора, своеобразных Ромео и Джульетты, чьи семьи, хоть и не сталкиваются напрямую, как Монтекки с Капулетти, но явно располагаются в разных мирах.

Кадр из фильма «Завуалируй это»

При этом ни один персонаж здесь не является злым: в «Завуалируй это» просто нет антагониста. Тиран-брат Махмуд по ходу повествования раскрывается с доброй, ранимой стороны. Со Абади пытается совместить в нем хорошие качества и ношение топора наперевес, что довольно ярко контрастирует при одержимости персонажа Уилльяма Лебхила таинственной Шахерезадой. На его примере поднимается параллельно и любовная проблематика: Махмуд не видел ни разу свою возлюбленную, но полон решимости принять ее любую. Персонажу кажется, что ему полюбилась душа «девушки», хотя на самом деле Арман покорил своего ухажера уместными многочисленными цитированиями Корана. При этом как-то сразу было ясно, к чему все приведет, но с исламскими, коммунистическими и феминистическими нотками история приобрела совсем иное звучание.

Кадр из фильма «Завуалируй это»

В «Завуалируй это» нет множества переплетенных сюжетных линий, достаточно и одной, но поданной с трех разных сторон. Технически повествование строится на множестве эпизодов, в которых оказываются многократно задействованы все персонажи; наполнение участников идеологической составляющей делает их полными, не картонными. В легких и забавных диалогах раскрывается большая часть характеров, а также теологическая подоплека произведения, сводимая к одной-единственной фразе: «Если Бог существует, он точно не смотрит на свои создания так примитивно».

Кадр из фильма «Завуалируй это»

При всем изначальном скептицизме «Завуалируй это» неожиданно оказывается достаточно качественным произведением; множество идей не отягощают повествование, а, напротив, добавляют остроумия и актуальности. Звучащая же неожиданно к финалу мелодия «Катюши» только усиливает приятное послевкусие.

Потапова Галина

Фильм в прокате с 26 октября 217 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Завуалируй это»