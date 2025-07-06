Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В карьере Панина есть лишь два проекта с рейтингом 8+: «Бригаду» назовёте сходу, а вот второй — очень навряд ли

В карьере Панина есть лишь два проекта с рейтингом 8+: «Бригаду» назовёте сходу, а вот второй — очень навряд ли

6 июля 2025 07:58
В карьере Панина есть лишь два проекта с рейтингом 8+: «Бригаду» назовёте сходу, а вот второй — очень навряд ли

Причем оба сериала абсолютно друг на друга не похожи.

Андрею Панину в этом году могло бы исполниться 63 — и это повод не только дежурно вспомнить его лучшие роли, но и удивиться одному факту: у актёра, которого в лицо знали даже те, кто не смотрел кино, всего два проекта на «Кинопоиске» с рейтингом выше восьми.

Первый угадывается без подсказок — «Бригада» с её 8.3, а вот второй — куда тише, скромнее и почти забытый: сериал «Доктор Живаго», поставленный Александром Прошкиным по нобелевскому роману Бориса Пастернака.

У него 8.0 и меньше 25 тысяч оценок — как будто его вообще никто не видел. А зря.

В карьере Панина есть лишь два проекта с рейтингом 8+: «Бригаду» назовёте сходу, а вот второй — очень навряд ли

Панин сыграл в «Живаго» Андрея — отца главного героя. Его Андрей — человек времени, затянутый в водоворот перемен, но не потерявший себя. Один из множества сломанных — и потому до боли живых — в этом неспешном, трагичном полотне о ХХ веке.

«Доктор Живаго» Прошкина — это не «прощай, молодость» под скрипку, а 11 часов философской медитации на тему: что будет с человеком, когда на его глазах рушится мир. В кадре — и революция, и война, и любовь, и духовные искания, и старые фотографии, на которых уже всё мёртвое, но ещё не забытое.

Экранизация, по мнению многих зрителей, не столько следует роману Пастернака, сколько спорит с ним, и при этом — дышит тем же воздухом. Это не «американская версия для фестиваля», а кино про нашу боль.

В карьере Панина есть лишь два проекта с рейтингом 8+: «Бригаду» назовёте сходу, а вот второй — очень навряд ли

«Живаго» — это сериал, где играют не только актёры, но и музыка Эдуарда Артемьева, и монтаж, и даже затяжная тишина между репликами. Финал не даёт ни ответов, ни надежды, зато оставляет то редкое послевкусие, ради которого и включаешь кино: чувство, что тебя поняли и ты кого-то понял. Хоть на секунду.

Ранее мы писали: Боялись их в детстве? Так и задумано! Критик раскрыл, почему Заяц, Рыба и прочие советские «страшилы» — вообще-то крутые

Фото: Кадр из сериала «Бригада», «Доктор Живаго»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Читать дальше 22 июля 2025
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала «Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала Читать дальше 22 июля 2025
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова «Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова Читать дальше 22 июля 2025
«За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым «За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым Читать дальше 23 июля 2025
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото) «Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото) Читать дальше 22 июля 2025
«Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож «Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож Читать дальше 21 июля 2025
От ковида до нападения: четверть сотни смертей за 18 лет — сразу 27 актеров сериала «Ликвидация» не дожили до сегодняшнего дня От ковида до нападения: четверть сотни смертей за 18 лет — сразу 27 актеров сериала «Ликвидация» не дожили до сегодняшнего дня Читать дальше 20 июля 2025
«Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно «Наследник “Место встречи изменить нельзя”»: «Ликвидацию» в Израиле полюбили даже сильнее, чем в России, а ругают лишь за одно Читать дальше 20 июля 2025
Главные герои под огнем: Шибанов с разбитым сердцем, Брагин с новой работой — делимся кадрами 5 сезона «Первого отдела» (видео) Главные герои под огнем: Шибанов с разбитым сердцем, Брагин с новой работой — делимся кадрами 5 сезона «Первого отдела» (видео) Читать дальше 20 июля 2025
Что смотрят зрители в Москве? Названы топ-5 самых популярных летних сериалов у жителей столицы Что смотрят зрители в Москве? Названы топ-5 самых популярных летних сериалов у жителей столицы Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше