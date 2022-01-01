Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Анн Альваро
Анн Альваро
Anne Alvaro
О персоне
Фильмография
Анн Альваро
Anne Alvaro
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 октября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Анн Альваро
Родилась 29 октября 1951 года. Оран, Алжир.
Развернуть
Фильмография Анн Альваро
Завуалируй это
комедия
2017, Франция
6.0
Однажды ты уйдешь
драма
2013, Италия / Франция
6.0
Кусочки льда
драма, комедия
2010, Франция
6.0
Небесная канцелярия
комедия
2008, Франция / Бельгия
5.0
Город пиратов
фэнтези, драма
1983, Франция / Португалия
6.0
Дантон
драма, биография
1983, Франция / Польша / ФРГ
7.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев