Прокатчик Arthouse

Кинокомпания «Артхаус» была основана весной 2015 года известным российским дистрибьютором Сэмом Клебановым и американским медиахолдингом Lorem Ipsum Corp. В январе 2016-го стало известно, что Клебанов продал свою долю. Вместо него в команду пришли Евгений Пивоваров и Елена Мирончик.

«Артхаус» специализируется на прокате международных и независимых картин на территории России, а также в странах Балтии и СНГ. Изначально планировалось, что деятельность компании составит не только кинопрокат, но также телевизионные и онлайн-трансляции лучших авторских и артхаусных фильмов.

Первой картиной, выпущенной под эгидой «Артхауса», стала иранская лента «Такси». Также, благодаря компании, зрители смогли увидеть фильмы «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии», «Убойная стрижка», «Всё, что у меня есть» и «Кэрол», которая пока что является самым громким релизом дистрибьюторов.