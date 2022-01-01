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Киноафиша Дистрибьютеры Arthouse

Прокатчик Arthouse

О прокатчике

Кинокомпания «Артхаус» была основана весной 2015 года известным российским дистрибьютором Сэмом Клебановым и американским медиахолдингом Lorem Ipsum Corp. В январе 2016-го стало известно, что Клебанов продал свою долю. Вместо него в команду пришли Евгений Пивоваров и Елена Мирончик.

«Артхаус» специализируется на прокате международных и независимых картин на территории России, а также в странах Балтии и СНГ. Изначально планировалось, что деятельность компании составит не только кинопрокат, но также телевизионные и онлайн-трансляции лучших авторских и артхаусных фильмов.

Первой картиной, выпущенной под эгидой «Артхауса», стала иранская лента «Такси». Также, благодаря компании, зрители смогли увидеть фильмы «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии», «Убойная стрижка», «Всё, что у меня есть» и «Кэрол», которая пока что является самым громким релизом дистрибьюторов.

Фильмы
Нитрам
Нитрам
триллер 2021, Австралия
0.0
Вихрь
Вихрь
драма 2021, Франция / Бельгия / Монако
0.0
Маленькая мама
Маленькая мама
драма, фэнтези 2021, Франция
0.0
Смотреть за 1 рубль
Удовольствие
Удовольствие
драма 2021, Швеция / Нидерланды / Франция
0.0
Смотреть за 1 рубль
Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
0.0
Смотреть за 1 рубль
Волк
Волк
драма, мистика, триллер 2021, Ирландия / Великобритания / Польша
0.0
Смотреть за 1 рубль
Дела человеческие
Дела человеческие
драма 2021, Франция
0.0
Джейн глазами Шарлотты
Джейн глазами Шарлотты
биография, документальный 2021, Франция
0.0
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