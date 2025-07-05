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От триллера до мульта про кошек: азиатские дистрибьюторы выбрали 3 российских хита — иностранцам придутся по вкусу

5 июля 2025 17:09
От триллера до мульта про кошек: азиатские дистрибьюторы выбрали 3 российских хита — иностранцам придутся по вкусу

Именно эти проекты оказались наиболее востребованы в Китае, Японии, Вьетнаме и Малайзии.

Отечественная индустрия кино и анимации уже не раз доказывала, что может создавать хиты, которые находят отклик не только у российских зрителей, но и за рубежом.

Многие проекты — от детских мультфильмов до драм — успешно выходят на международный рынок, подтверждая, что у российского контента есть потенциал быть понятным и интересным в самых разных культурных контекстах.

И неудивительно, что на Шанхайском международном кинорынке российский контент вызвал заметный интерес у азиатских дистрибьюторов. Особенно востребованными оказались жанры экшен, военная драма, фантастика, а также анимация и документальное кино.

И среди всего многообразия, наибольшее внимание дистрибьюторов Китая, Японии, Вьетнама и Малайзии привлекли 3 проекта:

Современная адаптация классической истории о деревянном мальчике. Восточную аудиторию мог привлечь узнаваемый архетип героя-путешественника и универсальная тема взросления.

От триллера до мульта про кошек: азиатские дистрибьюторы выбрали 3 российских хита — иностранцам придутся по вкусу

Исторический триллер, действие которого разворачивается в 1927 году на борту Транссибирского экспресса. Поезд везёт секретные документы, от которых зависит будущее СССР и Китая. Внутри — шпионы, наёмники, двойные агенты. Молодому красноармейцу и бывшему царскому разведчику приходится объединиться, чтобы помешать международному заговору.

Интерес азиатских дистрибьюторов вполне объясним: Китай напрямую фигурирует в сюжете, а исторический контекст и формат «поездного триллера» делают фильм близким по духу и визуально насыщенным.

От триллера до мульта про кошек: азиатские дистрибьюторы выбрали 3 российских хита — иностранцам придутся по вкусу

Анимационный сериал для детей младшего возраста. Простые сюжеты, милые герои и визуальный стиль хорошо вписываются в азиатский тренд на добрый и запоминающийся детский контент.

От триллера до мульта про кошек: азиатские дистрибьюторы выбрали 3 российских хита — иностранцам придутся по вкусу

Что ж, азиатский рынок — большой и требовательный, и тот факт, что российские фильмы и мультики там замечают и обсуждают, говорит о главном: у нас есть истории, которые хотят смотреть.

Ранее мы писали: У этого фильма есть «Оскар» и «Золотой глобус», но он даже «не отбился» в прокате: вот о каком провальном проекте речь

Фото: Кадр из фильмов «Буратино» (2026), «Красный Шелк» (2025), мультсериала «Три Кота»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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