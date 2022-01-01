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Камелия Джордана
Камелия Джордана
Camélia Jordana
О персоне
Фильмография
Камелия Джордана
Camélia Jordana
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Дата рождения
15 сентября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Камелии Джордана
Родилась 15 сентября 1992 года. Тулон, Франция.
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Фильмография Камелии Джордана
Что мы говорим, что мы делаем
драма, мелодрама
2020, Франция
7.0
Куриоса
драма, мелодрама
2018, Франция
5.0
Завуалируй это
комедия
2017, Франция
6.0
Блестяще
драма, комедия
2017, Франция / Бельгия
6.0
Клод в помощь
комедия
2012, Франция
5.0
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