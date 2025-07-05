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Ошибка длиною в 16 лет: этого об Изабелле «Великолепный век» не рассказал — на экране героиня серьезно отличалась

5 июля 2025 19:34
Ошибка длиною в 16 лет: этого об Изабелле «Великолепный век» не рассказал — на экране героиня серьезно отличалась

Прототип у персонажа был, но с большими нюансами.

«Великолепный век» — один из самых популярных исторических сериалов. Но, как это часто бывает, к реальным событиям он относится довольно вольно.

Многие персонажи и повороты сюжета — скорее художественный вымысел, чем точная реконструкция. И один из таких моментов — история с загадочной принцессой Изабеллой Фортуна.

По сюжету султан Сулейман берёт в свой гарем прекрасную пленницу, и между ними возникает романтическая линия, которая серьёзно осложняет отношения в гареме. Однако с исторической точки зрения всё это — чистая фантазия.

Ошибка длиною в 16 лет: этого об Изабелле «Великолепный век» не рассказал — на экране героиня серьезно отличалась

В реальности султан Сулейман после женитьбы на Хюррем не интересовался другими женщинами — по крайней мере, настолько, чтобы заводить с ними отношения, достойные отдельной сюжетной арки. А что касается самой Изабеллы, то, такой личности не существовало.

Точнее, судя по имени и биографии, в основу образа могла лечь Изабелла I Кастильская — королева Кастилии и Леона, бабушка императора Карла V. Только вот есть одно «но»: она умерла естественной смертью в 1504 году, а Сулейман взошёл на трон лишь в 1520-м (разница составляет целых 16 лет, на минуточку).

Ошибка длиною в 16 лет: этого об Изабелле «Великолепный век» не рассказал — на экране героиня серьезно отличалась

Так что пересечься они просто не могли — ни в реальности, ни даже на задворках альтернативной истории. Но, как и в случае с многими другими моментами в сериале, это вовсе не мешает зрителям наслаждаться драмой, костюмами и запутанными дворцовыми интригами.

Ранее мы писали: Этого с наложницами в гареме делать нельзя: «Великолепный век» умолчал о 3-х правилах — их не нарушал даже султан

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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