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Сыграл в двух фильмах и исчез: как спустя 40 лет выглядит Фима из «Гостьи из будущего» (фото)

5 июля 2025 19:05
Сыграл в двух фильмах и исчез: как спустя 40 лет выглядит Фима из «Гостьи из будущего» (фото)

Актерская карьера у него не сложилась, но зато Илья Наумов преуспел в другой сфере.

«Гостья из будущего» — один из самых знаковых и трогательных советских фильмов, который до сих пор остаётся любимым у нескольких поколений зрителей. История о путешествиях во времени, дружбе, миелофоне и борьбе с космическими пиратами давно стала культовой.

И помимо главных героев — Коли и Алисы — в сердце зрителей особое место занял еще один персонаж: Фима Королёв. Обаятельный, умный и верный друг, он помогал Коле перехитрить пиратов, а его находчивость не раз выручала героев и делала сцену за сценой по-настоящему живыми.

Сыграл в двух фильмах и исчез: как спустя 40 лет выглядит Фима из «Гостьи из будущего» (фото)

Роль Фимы исполнил школьник Илья Наумов. Его буквально «выловили» в одной из московских школ — ассистент режиссёра Вера Линд приметила мальчика и приехала за ним прямо в учебное заведение.

Илья так испугался, что попытался спрятаться — оказалось, накануне он испортил мебель на уроке труда и боялся, что за ним пришли милиционеры.

Сыграл в двух фильмах и исчез: как спустя 40 лет выглядит Фима из «Гостьи из будущего» (фото)

На съёмочной площадке он играл фактически самого себя — искреннего, непосредственного, немного взбалмошного подростка. Его игра поразила съёмочную группу:

«Он сразу подошел, настолько естественно себя вел в кадре, настолько убедителен и интересен был, что вообще не было никаких размышлений», — вспоминал оператор «Гостьи из будущего» Сергей Онуфриев.

После выхода фильма Илья проснулся знаменитым. Ему, как и другим юным актёрам, пророчили большое будущее в кино. Однако после ещё одной небольшой роли в фильме «Пощечина, которой не было» (1987) он исчез с экранов и не стал продолжать актёрскую карьеру.

Сыграл в двух фильмах и исчез: как спустя 40 лет выглядит Фима из «Гостьи из будущего» (фото)

После службы в армии Илья получил высшее образование и занялся строительным бизнесом. В 2023 году он открыл собственную фирму. Наумов не любит публичности, с журналистами не общается и свою личную жизнь держит подальше от медиа. В сети можно найти лишь несколько снимков взрослого Ильи — вот один из них.

Хотя Илья Наумов давно ушёл от кино и живёт обычной жизнью, для многих он навсегда останется тем самым Фимой — смелым и находчивым другом из любимого фильма детства. Так что порой достаточно просто остаться в памяти зрителей, чтобы стать настоящей легендой.

Ранее мы писали: Клиповое мышление, феминизм и не только: 5 фильмов СССР, предсказавших будущее

Фото: Кадр из фильма «Гостья из будущего» (1985), «Пощечина, которой не было» (1987)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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