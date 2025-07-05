За 45 лет не каждый зритель увидел в «Сиянии» один ляп: внимание на комнату Дэнни (фото)

В этом году культовому фильму Стэнли Кубрика «Сияние» исполняется 45 лет. Картина по роману Стивена Кинга давно вошла в историю как один из самых атмосферных и пугающих психологических триллеров.

Каждая сцена там будто выточена до миллиметра — и всё же, даже в такой почти идеальной классике затесался один небольшой ляп, который многие не замечали почти полвека.

А ведь он — прямо в самом начале.

Когда Торренсы ещё не переехали в отель и живут в своей обычной квартире, на двери в комнате маленького Дэнни можно увидеть Молчуна из диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов» — он приклеен рядом с другими детскими картинками.

Но буквально через пару минут, когда в комнату приходит врач осмотреть Дэнни после его обморока, гном таинственным образом исчезает с двери.

Конечно, такая мелочь никак не портит фильм и не снижает его статус культового. Наоборот — даже забавно, что спустя 45 лет зрители продолжают пересматривать «Сияние» с таким вниманием к деталям, будто надеются найти в нём ещё одну скрытую загадку.

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