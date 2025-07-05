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Этого героя любят многие фанаты «Великолепного века»: вот только он — «выдумка» сценаристов, а в реальности было иначе

5 июля 2025 18:07
Этого героя любят многие фанаты «Великолепного века»: вот только он — «выдумка» сценаристов, а в реальности было иначе

Вероятно, создатели решили в очередной раз приукрасить историю.

Фанаты «Великолепного века» обожают сериал не только за роскошные платья и дворцовые интриги, но и за ярких второстепенных персонажей. И один из самых любимых у большинства поклонников — харизматичный, остроумный и бесконечно преданный Сюмбюль-ага.

Он не только приносил разрядку в напряженные сцены, но и казался настоящей опорой для Хюррем. Но вот незадача — по одной из версий историков, в реальности такой человек, увы, рядом с ней никогда не стоял.

Этого героя любят многие фанаты «Великолепного века»: вот только он — «выдумка» сценаристов, а в реальности было иначе

Представляете? Столь эффектный персонаж вполне мог оказаться выдумкой сценаристов. Но не в том смысле, что он вообще никогда не существовал — просто тут дело во временных промежутках.

Вообще биография этой личности довольно расплывчата. И есть мнение, что человек с таким именем действительно служил в Топкапы, но намного позже — во времена султана Ибрагима I, прозванного Безумным, сына знаменитой Кёсем-султан.

Этого героя любят многие фанаты «Великолепного века»: вот только он — «выдумка» сценаристов, а в реальности было иначе

Поэтому Сюмбюль, каким мы его знаем по сериалу, — вполне мог оказаться художественным вымыслом. И тогда выходит, что у реальной Хюррем не было такого весёлого и верного слуги, которому она в финале подарила свободу.

Тем не менее Сюмбюль-ага стал настолько живым и запоминающимся персонажем, что без него сериал был бы совсем другим. И пусть он не достоверный — его место в сердцах зрителей абсолютно заслуженное.

Ранее мы писали: С Михримах не заигрывал, напоминал постаревшего Озчивита: каким был настоящий Бали-бей из «Великолепного века»

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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