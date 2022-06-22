Не в моём вкусе, 2022

Начинающей певице Марсии выпадает уникальный шанс: с ней хочет записать альбом ее кумир Дареджан, экстравагантная звезда и рок-икона 70-х, увидевшая в скромной девушке яркий талант. Однако перед самым выпуском альбома Дареджан внезапно умирает. Марсия оказывается перед необходимостью получить согласие на релиз у ее наследника, уверенного в себе красавца Энтони, который терпеть не мог свою тетку и все ее творчество. Ситуация осложняется, когда Марсия сразу после знакомства ссорится с новым вершителем ее музыкальной судьбы.
|22 июня 2022
|Франция
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