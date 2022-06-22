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Постер фильма Не в моём вкусе
5.8
Не в моём вкусе - Трейлер
Киноафиша Фильмы Не в моём вкусе
5.8

Не в моём вкусе

, 2022
Les goûts et les couleurs
Франция / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Не в моём вкусе
5.8
Не в моём вкусе - Трейлер
Не в моём вкусе  Трейлер

О фильме

Начинающей певице Марсии выпадает уникальный шанс: с ней хочет записать альбом ее кумир Дареджан, экстравагантная звезда и рок-икона 70-х, увидевшая в скромной девушке яркий талант. Однако перед самым выпуском альбома Дареджан внезапно умирает. Марсия оказывается перед необходимостью получить согласие на релиз у ее наследника, уверенного в себе красавца Энтони, который терпеть не мог свою тетку и все ее творчество. Ситуация осложняется, когда Марсия сразу после знакомства ссорится с новым вершителем ее музыкальной судьбы.

В ролях

Феликс Моати
Феликс Моати
Anthony Denoël
Жюдит Шемла
Жюдит Шемла
Darédjane
Филипп Реббо
Филипп Реббо
José
Ребекка Мардер
Ребекка Мардер
Marcia
Эй Айдара
Эй Айдара
Ivry
Артюс
Артюс
Gary Wild
Baya Kasmi
Mme Pietri
Франсуа Морель
Франсуа Морель
Jean-Pierre Michel
Saffiya Laabab
Aïssa
Héloïse Janjaud
Julie
Режиссер Мишель Леклер
Сценарист Мишель Леклер, Baya Kasmi
Композитор Жером Бенсуссан, Давид Губитч, Мишель Леклер, Pierre Legay
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 марта 2023
Премьера в мире 22 июня 2022
Дата выхода
22 июня 2022 Франция U
Сборы в мире $448 708
Производство Mandarin Films, Canal+, Ciné+
Другие названия
Les goûts et les couleurs, Not My Type, O gustach i kolorach, Не в моём вкусе

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Не в моём вкусе - Трейлер
Не в моём вкусе Трейлер
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