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Не в моём вкусе Не в моём вкусе
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Les goûts et les couleurs

Не в моём вкусе, 2022

2022 / Франция
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О фильме

Начинающей певице Марсии выпадает уникальный шанс: с ней хочет записать альбом ее кумир Дареджан, экстравагантная звезда и рок-икона 70-х, увидевшая в скромной девушке яркий талант. Однако перед самым выпуском альбома Дареджан внезапно умирает. Марсия оказывается перед необходимостью получить согласие на релиз у ее наследника, уверенного в себе красавца Энтони, который терпеть не мог свою тетку и все ее творчество. Ситуация осложняется, когда Марсия сразу после знакомства ссорится с новым вершителем ее музыкальной судьбы.

Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 22 мая 2023
Премьера в мире 22 мая 2023
Возраст 16+
Режиссер
Мишель Леклер
В ролях
Феликс Моати
Феликс Моати
Жюдит Шемла
Жюдит Шемла
Филипп Реббо
Ребекка Мардер
Эй Айдара
Эй Айдара
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не в моём вкусе 2 постера
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Вызов
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