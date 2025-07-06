Не все золото, что снято на «Мосфильме»: эти советские фильмы бесят людей поколения Z

Советское кино часто ассоциируется с качеством, глубиной и неподражаемым обаянием эпохи. «Москва слезам не верит», «Операция "Ы"», «Ирония судьбы» — эти названия вызывают теплую ностальгию у миллионов. Но давайте будем честны: далеко не каждый фильм, снятый в СССР, оказался шедевром. Некоторые ленты, хоть и обладали звёздным кастом и высоким рейтингом, сегодня вызывают у зрителей недоумение и недоуменные вопросы.

«Как такую чушь на экраны выпустили?» — вопрошают комментаторы

К примеру, фильм «Подземелье ведьм» с рейтингом 6.8 балла на «Кинопоиске» не спасает даже участие известных актёров. Комментарии под стать: «спецэффекты — ноль, сюжет тянется как резина», «непонятно, для кого и зачем это было снято». А культовая комедия «Спортлото-82» неожиданно вызвала шквал критики у поколения Z — мол, всё по шаблону, всё одно и то же, даже юмор устарел. Один из отзывов звучит так: «Как Госкино это одобрило — загадка. Лучше бы ещё раз пересмотрел "Приключения итальянцев в России"».

Когда сатира не сработала

«Русский сувенир» и «Нейлон 100%» тоже попали под раздачу. Первый фильм, несмотря на звёздный состав, получил 4.8 балла и ярлык «бутафорская поделка». Второй, с чуть более щадящей оценкой в 5.3, удивил зрителей тем, что его снял автор «Щита и меча» Владимир Басов. «Сюжета нет, смысла нет, одни смазливые лица и растерянные звёзды советского экрана», — так охарактеризовал картину один из зрителей.

Ностальгия — не спасение

Важно понимать: не все советские фильмы автоматически становятся шедеврами только потому, что были сняты в эпоху, когда «всё было настоящим». Время показывает, какие картины остались в памяти народной, а какие — ушли в тень. И это нормально: даже у великих бывают неудачные дни. Но зато у нас теперь есть отличный повод вернуться к классике и пересмотреть по-настоящему любимые фильмы. И, может быть, сравнить их с теми, что не выдержали проверку временем. Ранее делали для вас крутой и ностальгический кинотест: попробуйте справиться с первой попытки.