Собирались еще 14 лет назад: почему фильм «Девчата» не делают цветным?

«Девчата» — один из самых популярных фильмов советского времени. Эту тёплую, светлую историю о поварихе Тосе и лесорубах до сих пор пересматривают миллионы россиян.

Казалось бы, было бы здорово увидеть эту ленту в цвете — как уже сделали с другими классическими картинами. Но, увы, в интернете можно найти только любительские раскрашенные версии, чье качество оставляет желать лучшего: цвета скачут, картинка нестабильна, да и сама передача атмосферы вызывает вопросы.

А ведь когда-то профессиональная колоризация действительно была в планах. Летом 2011 года один из руководителей компании «Формула цвета», которая занималась раскраской «17 мгновений весны» и «В бой идут одни старики», заявил о начале работ над цветной версией «Девчат».

Прошло больше десяти лет — и никаких новостей. Почему? Официальных объяснений нет, но, скорее всего, дело не только в авторских правах, которые сложно получить.

Проблема глубже: прошлые попытки раскрасить советскую классику были встречены критикой — и зрители, и профессионалы разнесли результат.

Цвет выглядел неестественно, а монтаж и вовсе испортил оригинальные произведения: например, «17 мгновений весны» урезали по времени и переделали формат кадра с 4:3 на 16:9, обрезав изображение.

Так что, возможно, «Девчат» не трогают вовсе не из-за лени — а из уважения. Лучше чёрно-белое кино, чем испорченное.

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