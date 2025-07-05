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Собирались еще 14 лет назад: почему фильм «Девчата» не делают цветным?

5 июля 2025 18:36
Собирались еще 14 лет назад: почему фильм «Девчата» не делают цветным?

Вероятно, сыграли роль сразу несколько факторов.

«Девчата» — один из самых популярных фильмов советского времени. Эту тёплую, светлую историю о поварихе Тосе и лесорубах до сих пор пересматривают миллионы россиян.

Казалось бы, было бы здорово увидеть эту ленту в цвете — как уже сделали с другими классическими картинами. Но, увы, в интернете можно найти только любительские раскрашенные версии, чье качество оставляет желать лучшего: цвета скачут, картинка нестабильна, да и сама передача атмосферы вызывает вопросы.

Собирались еще 14 лет назад: почему фильм «Девчата» не делают цветным?

А ведь когда-то профессиональная колоризация действительно была в планах. Летом 2011 года один из руководителей компании «Формула цвета», которая занималась раскраской «17 мгновений весны» и «В бой идут одни старики», заявил о начале работ над цветной версией «Девчат».

Прошло больше десяти лет — и никаких новостей. Почему? Официальных объяснений нет, но, скорее всего, дело не только в авторских правах, которые сложно получить.

Собирались еще 14 лет назад: почему фильм «Девчата» не делают цветным?

Проблема глубже: прошлые попытки раскрасить советскую классику были встречены критикой — и зрители, и профессионалы разнесли результат.

Цвет выглядел неестественно, а монтаж и вовсе испортил оригинальные произведения: например, «17 мгновений весны» урезали по времени и переделали формат кадра с 4:3 на 16:9, обрезав изображение.

Так что, возможно, «Девчат» не трогают вовсе не из-за лени — а из уважения. Лучше чёрно-белое кино, чем испорченное.

Ранее мы писали: Вопросы остались без ответов: несколько «почему» к «Девчатам» от дотошных зрителей

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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