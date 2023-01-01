Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кроткая Кроткая
Киноафиша Фильмы Кроткая Фильмы похожие на Кроткая
Krotkaya / A Gentle Creature Кроткая 2017 / Франция / Россия / Германия / Латвия / Литва / Нидерланды
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Кроткая

Вся информация о фильме
Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
драма, биография, исторический 2017, США
7.0
Естественная история разрушения
Естественная история разрушения
документальный 2022, Германия / Литва / Нидерланды
6.0
Киевский процесс
Киевский процесс
документальный 2022, Нидерланды / Украина
6.0
Бабий Яр. Контекст
Бабий Яр. Контекст
документальный 2021, Украина / Нидерланды
7.0
Прощание со Сталиным
Прощание со Сталиным
документальный, исторический 2019, Нидерланды / Литва
7.0
День Победы
День Победы
документальный 2018, Германия / Литва
5.0
Донбасс
Донбасс
драма 2018, Германия / Украина / Франция / Нидерланды / Румыния
6.0
Событие
Событие
документальный, исторический 2015, Нидерланды
6.0
В тумане
В тумане
драма, исторический, военный 2012, Россия / Германия / Нидерланды / Латвия / Беларусь
6.0
Счастье мое
Счастье мое
драма 2010, Германия / Нидерланды / Украина
4.0
Представление
документальный 2008, Россия / Украина / Германия
6.0
Блокада
Блокада
документальный 2007, Россия
7.0
Кроткая
Кроткая
драма 1969, Франция
7.0
Кружение в пределах кольцевой
Кружение в пределах кольцевой
драма 2006, Россия
3.0
Второе солнце
Второе солнце
драма 2021, Россия
7.0
Недетский дом
Недетский дом
драма 2021, Россия
7.0
Блокадный дневник
Блокадный дневник
драма 2020, Россия
7.0
Метаморфозис
Метаморфозис
драма 2015, Россия
7.0
На дне
На дне
драма 2015, Россия
6.0
Громозека
Громозека
драма 2011, Россия
6.0
Сказка про темноту
Сказка про темноту
драма 2009, Россия
6.0
Бродячий автобус
Бродячий автобус
драма 1989, СССР
6.0
Софья Петровна
Софья Петровна
драма 1989, СССР
7.0
Маленькое одолжение
Маленькое одолжение
драма 1984, СССР
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше