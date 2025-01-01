Война забрала немало жизней и разлучила множество близких людей. Несмотря ни на что, с наступлением мирного времени все, кто остался в живых, не теряли надежды снова встретиться с пропавшими или потерянными родственниками. Среди тех, кто неустанно верил и искал, оказалась и героиня фильма Валентина Рудакова. Ее маленькая дочка по имени Алла бесследно исчезла еще в начале войны - соседка Вали провожала девочку на вокзал, но недоглядела, и та растворилась в огромной толпе. Спустя несколько лет Валентина берется за поиски дочери, ведь материнское сердце подсказывает ей, что Алла жива и здорова...