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Ищу человека

Ishchu cheloveka 18+
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О фильме

Война забрала немало жизней и разлучила множество близких людей. Несмотря ни на что, с наступлением мирного времени все, кто остался в живых, не теряли надежды снова встретиться с пропавшими или потерянными родственниками. Среди тех, кто неустанно верил и искал, оказалась и героиня фильма Валентина Рудакова. Ее маленькая дочка по имени Алла бесследно исчезла еще в начале войны - соседка Вали провожала девочку на вокзал, но недоглядела, и та растворилась в огромной толпе. Спустя несколько лет Валентина берется за поиски дочери, ведь материнское сердце подсказывает ей, что Алла жива и здорова...

  • Основой для фильма послужила документальная книга “Найти человека” Агнии Барто. На протяжении нескольких лет писательница была ведущей радиопередачи, с помощью которой разлученные во время войны люди могли найти друг друга.
  • Роль Аллы Кузнецовой стала дебютом Лии Ахеджаковой в кино. В 1973 году молодая актриса получила награду на Международном фестивале в Локарно (Швейцария). 
  • В сцене, где героиня Лии Ахеджаковой рассказывает свою историю, используются кадры с кинопроб. Режиссер Михаил Богин решил, что произнести монолог так же пронзительно во второй раз молодая актриса не сможет.

История о разлуке и встречах, о поисках близких, продолжавшихся много лет после войны.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 10 июня 1973
Дата выхода
10 июня 1973 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Ishchu cheloveka, Ищу человека, Keresek egy embert, Looking for a Man, På leting, Szukam człowieka
Режиссер
Михаил Богин
В ролях
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Олег Жаков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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