Блокада, 2007

У этого документального фильма один режиссер, 40 операторов и 2 с половиной миллиона героев. Согласно статистике, в 1941 году в Ленинграде жили 2 992 000 человек, к 1944 году их осталось полмиллиона. Фильм о блокаде Ленинграда в 1941 - 1944 года смонтирован Сергеем Лозницей из архивных материалов, снятых операторами Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, многие из которых блокаду не пережили. В фильме нет диалогов и музыки, но был заново воссоздан и записан звуковой ряд. Постепенно сжимается вокруг города блокадное кольцо…