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Василина Маковцева
Василина Маковцева
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Василина Маковцева
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Дата рождения
14 ноября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Василина Маковцева
Родилась 14 ноября 1977 года. Туруханск, Красноярский край.
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Фильмография Василина Маковцева
Второе солнце
драма
2021, Россия
7.0
Блокадный дневник
драма
2020, Россия
7.0
Кроткая
драма
2017, Франция / Россия / Германия / Латвия / Литва / Нидерланды
6.0
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27 сентября 2017 18:52
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