Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Морген
1 постер
Киноафиша Фильмы Морген

Морген

Morgen 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Нелу, сорокалетний охранник местного супермаркета в небольшом городке на румыно-венгерской границе. Это место, где эмигранты всеми возможными способами пытаются пересечь границу, попасть в Венгрию и потом в Западную Европу.

Для Нелу все дни как две капли воды похожи один на другой, сначала рыбалка на рассвете, потом работа, потом домой к жене. Они живут в сельском домике за городской чертой. Единственной проблемой, которая их беспокоит в данный момент, является крыша их дома, которую необходимо восстановить.

Но, однажды утром улов Нелу превзойдет все его ожидания, так как он поймает турецкого эмигранта, пытающегося пересечь границу. Совершенно не понимая друг друга, эти двое, так или иначе, смогут понять друг друга. Нелу забирает его к себе домой, дает ему сухую одежду, еду и кров. Но все же никак не может понять как еще можно помочь этому незнакомцу. Турок отдает ему все свои деньги моля помочь пересечь границу и... Нелу соглашается. Они пересекут границу завтра... утром.

Страна Франция / Румыния / Венгрия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 октября 2010
Дата выхода
1 октября 2010 Румыния
2 февраля 2011 Франция
Бюджет €790 000
Сборы в мире $21 462
Производство Mandragora, Slot Machine, Katapult Film
Другие названия
Morgen, Αύριο, Завтра утром, 早晨
Фильмы похожие на Морген
Сьераневада 7.3
Сьераневада (2016)
Поза ребенка 7.3
Поза ребенка (2013)
За холмами 7.0
За холмами (2012)
Хочу свистеть-свищу! 7.3
Хочу свистеть-свищу! (2010)
Сказки Золотого века 7.9
Сказки Золотого века (2009)
Смерть господина Лазареску 8.0
Смерть господина Лазареску (2005)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше