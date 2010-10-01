Нелу, сорокалетний охранник местного супермаркета в небольшом городке на румыно-венгерской границе. Это место, где эмигранты всеми возможными способами пытаются пересечь границу, попасть в Венгрию и потом в Западную Европу.

Для Нелу все дни как две капли воды похожи один на другой, сначала рыбалка на рассвете, потом работа, потом домой к жене. Они живут в сельском домике за городской чертой. Единственной проблемой, которая их беспокоит в данный момент, является крыша их дома, которую необходимо восстановить.

Но, однажды утром улов Нелу превзойдет все его ожидания, так как он поймает турецкого эмигранта, пытающегося пересечь границу. Совершенно не понимая друг друга, эти двое, так или иначе, смогут понять друг друга. Нелу забирает его к себе домой, дает ему сухую одежду, еду и кров. Но все же никак не может понять как еще можно помочь этому незнакомцу. Турок отдает ему все свои деньги моля помочь пересечь границу и... Нелу соглашается. Они пересекут границу завтра... утром.