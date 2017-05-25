Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Кроткая
Постер фильма Кроткая
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Кроткая

Кроткая

Krotkaya / A Gentle Creature 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Женщине, ожидающей мужа из тюрьмы, возвращается отправленная ей ему посылка. Она отправляется узнать, что произошло…

  • Фильм ездил на 70-й Каннский фестиваль, номинировался на Золотую пальмовую ветвь.
  • Литературный первоисточник — одноименная повесть Ф.М. Достоевского, но режиссер сам подтвердил, что не «привязывался» к книге, а скорее «отталкивался» от нее. В фильме показана современная Россия.
  • Существуют еще 2 экранизации этого произведения — в советской классической играли Ия Саввина и Андрей Попов, вторую в 1969 создал Робер Брессон, взяв лишь сюжетную основу, но картину сделав глубоко «о своем».
  • Кастинг непрофессиональных исполнителей режиссер проводил по принципу «чтобы или сидел, или охранял». Снимались сотрудники и бывшие заключенные тюрьмы «Белый лебедь» в Даугавпилсе. Голос Вадима Дубовского, поющего советские песни, он услышал по радио «Свобода» — выпускник Киевской консерватории проживает в Чикаго.
  • В роли бомжа снялся драматург и режиссер Николай Коляда. Актриса, сыгравшая главную роль, Василина Маковцева, играет в его театре.
  • Сцену с игрой в «бутылочку» «подкорректировал» оператор Олег Муту. Он настоял на том, что к героине не должно применяться насилие, и получился лучший из 12 дублей.

Молодая женщина живет на окраине небольшого городка. Посылка, которую она отправила своему мужу, отбывающему тюремный срок в другом городе, вернулась с отметкой “адресат неизвестен”. Растерянная и испуганная женщина отправляется в тюрьму, чтобы узнать о судьбе мужа… Так начинается история столкновения с непроницаемой крепостью, где непрестанно вершат свою работу силы зла. Испытав унижение и насилие, вопреки всему, героиня ищет справедливости.

Кроткая - трейлер
Кроткая  трейлер
Страна Франция / Россия / Германия / Латвия / Литва / Нидерланды
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 14 октября 2017
Премьера в мире 25 мая 2017
Дата выхода
23 ноября 2017 Россия 16+
3 мая 2018 Германия
24 ноября 2017 Латвия
24 ноября 2017 Литва
26 октября 2017 Нидерланды
14 сентября 2018 Румыния
11 ноября 2017 США
12 октября 2017 Украина
16 августа 2017 Франция
15 декабря 2017 Эстония
Бюджет €2 000 000
Сборы в мире $211 875
Производство Slot Machine, Arte France Cinéma, GP Cinema Company
Другие названия
Krotkaya, A Gentle Creature, A szelíd teremtés, Den ödmjuka, Die Sanfte, Krotka, Łagodna, Nežna žena, Nuolankioji, O creatura delicata, Tasane, Uma Criatura Gentil, Uma Mulher Doce, Une femme douce, Uysal Bir Ruh, Кроткая, Лагідна, Нежно създание
Режиссер
Сергей Лозница
Сергей Лозница
В ролях
Василина Маковцева
Василина Маковцева
Марина Клещева
Сергей Колесов
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Кроткая
Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи 7.2
Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи (2017)
Донбасс 6.7
Донбасс (2018)
Счастье мое 5.5
Счастье мое (2010)
В тумане 6.6
В тумане (2012)
Киевский процесс 6.6
Киевский процесс (2022)
Естественная история разрушения 7.1
Естественная история разрушения (2022)
Бабий Яр. Контекст 7.7
Бабий Яр. Контекст (2021)
Прощание со Сталиным 7.2
Прощание со Сталиным (2019)
День Победы 5.9
День Победы (2018)
Событие 6.8
Событие (2015)
6.8
Представление (2008)
Блокада 7.4
Блокада (2007)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Наша рецензия

Остросоциальный кошмар
Остросоциальный кошмар Знаете эти пухлые сельские автобусы, пропитанные дорожной пылью и людским потом? Такие колесят по безвестным дорогам меж N-ых населенных пунктов, развозя N-ых пассажиров по их мелким делам. Из такого вышла героиня «Кроткой», которая обитает в маленьком черном доме, еле дающем отпор времени и сорнякам, работает сторожем и разговаривает ровно столько, сколько необходимо для жизни. Однажды ей приходит посылка, которую она когда-то отправила мужу, отбывающему срок за убийство. Не…

Отзывы о фильме

Александра Шаповал 31 марта 2018, 17:29
Птица - кроткая
Нашумевший фильм Сергея Лозницы «Кроткая» появился на экранах нашей страны в ноябре прошлого года, в крайне ограниченном прокате. И… Читать дальше…
Новости о фильме
В Петербурге завершился фестиваль «Послание к человеку»
В Петербурге завершился фестиваль «Послание к человеку» 22 сентября в Театре Комедии им. Акимова состоялась Церемония закрытия 27-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку». Ведущей вечера стала актриса Таисия Вилкова. Со сцены к
Написать
27 сентября 2017 18:52
Российский павильон традиционно представит страну на 70-м Каннском кинофестивале и кинорынке
Российский павильон традиционно представит страну на 70-м Каннском кинофестивале и кинорынке Российский павильон в 10-ый раз представит страну на 70-м Каннском международном кинофестивале и кинорынке Marché du Film. Одной из задач павильона станет презентация Кинокомиссии Москвы,
Написать
18 мая 2017 00:45
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с кинокритиком Антоном Долиным
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с кинокритиком Антоном Долиным «Киноафиша» поговорила с известным кинокритиком Антоном Долиным о феномене российского кино, какие картины отечественных режиссеров он ждёт, и каким «золотым правилом»
Написать
15 мая 2017 11:48
Трейлеры фильма Все трейлеры
Кроткая - трейлер
Кроткая Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше