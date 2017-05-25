Знаете эти пухлые сельские автобусы, пропитанные дорожной пылью и людским потом? Такие колесят по безвестным дорогам меж N-ых населенных пунктов, развозя N-ых пассажиров по их мелким делам. Из такого вышла героиня «Кроткой», которая обитает в маленьком черном доме, еле дающем отпор времени и сорнякам, работает сторожем и разговаривает ровно столько, сколько необходимо для жизни. Однажды ей приходит посылка, которую она когда-то отправила мужу, отбывающему срок за убийство. Не…