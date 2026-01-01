Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина Клещева
Marina Kleshcheva
Марина Клещева
Марина Клещева
Marina Kleshcheva
Дата рождения
11 октября 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Серпухов, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.8
Двое в одной жизни, не считая собаки
(2025)
7.6
Ненормальный
(2024)
7.3
Подельники
(2022)
Фильмография Марина Клещева
Жека Рассел
комедия
2026, Россия
7.8
Двое в одной жизни, не считая собаки
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
2025, Россия
Смотреть трейлер
7.6
Ненормальный
Nenormalnyy
драма, музыка
2024, Россия
Смотреть трейлер
6.1
Первая любовь
Pervaya lyubov
драма
2023, Россия
Смотреть трейлер
5.5
Панические атаки
Panicheskiye Ataki
драма
2023, Россия
Смотреть трейлер
5.2
Отчаянные дольщики
Otchayannye dolshchiki
комедия
2022, Россия
Смотреть трейлер
7.3
Подельники
Podelniki
драма, триллер
2022, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5
Этика долга
Etika dolga
комедия, криминал
2022, Россия
6.8
Жанна
Zhanna
драма
2022, Россия
Смотреть трейлер
3.6
Наводнение
Navodneniye
драма
2022, Россия
Смотреть трейлер
6.6
Недетский дом
Nedetskiy dom
драма
2021, Россия
Смотреть трейлер
6.4
Кроткая
Krotkaya / A Gentle Creature
драма
2017, Франция / Россия / Германия / Латвия / Литва / Нидерланды
Смотреть трейлер
Рецензия
5.7
Каникулы президента
Kanikuly prezidenta
комедия
2017, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
