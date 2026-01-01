Оповещения от Киноафиши
Марина Клещева Marina Kleshcheva
Киноафиша Персоны Марина Клещева

Марина Клещева

Marina Kleshcheva

Дата рождения
11 октября 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Серпухов, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Двое в одной жизни, не считая собаки 7.8
Двое в одной жизни, не считая собаки (2025)
Ненормальный 7.6
Ненормальный (2024)
Подельники 7.3
Подельники (2022)

Фильмография Марина Клещева

Жанр
Год
Жека Рассел
Жека Рассел
комедия 2026, Россия
Двое в одной жизни, не считая собаки 7.8
Двое в одной жизни, не считая собаки Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама 2025, Россия
Смотреть трейлер
Ненормальный 7.6
Ненормальный Nenormalnyy
драма, музыка 2024, Россия
Смотреть трейлер
Первая любовь 6.1
Первая любовь Pervaya lyubov
драма 2023, Россия
Смотреть трейлер
Панические атаки 5.5
Панические атаки Panicheskiye Ataki
драма 2023, Россия
Смотреть трейлер
Отчаянные дольщики 5.2
Отчаянные дольщики Otchayannye dolshchiki
комедия 2022, Россия
Смотреть трейлер
Подельники 7.3
Подельники Podelniki
драма, триллер 2022, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Этика долга 5
Этика долга Etika dolga
комедия, криминал 2022, Россия
Жанна 6.8
Жанна Zhanna
драма 2022, Россия
Смотреть трейлер
Наводнение 3.6
Наводнение Navodneniye
драма 2022, Россия
Смотреть трейлер
Недетский дом 6.6
Недетский дом Nedetskiy dom
драма 2021, Россия
Смотреть трейлер
Кроткая 6.4
Кроткая Krotkaya / A Gentle Creature
драма 2017, Франция / Россия / Германия / Латвия / Литва / Нидерланды
Смотреть трейлер Рецензия
Каникулы президента 5.7
Каникулы президента Kanikuly prezidenta
комедия 2017, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
