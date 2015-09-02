Событие, 2015

Неудавшаяся попытка государственного переворота (путча), предпринятая в Москве в августе 1991 года группой реакционеров из ЦК КПСС, стала прелюдией краха советского режима. СССР распался вскоре после путча, и трехцветный флаг суверенной Российской Федерации взвился над Кремлем.



В то время, как президент СССР Горбачев насильно удерживался в своей крымской резиденции, государственные теле- и радиостанции, контролируемые путчистами, транслировали вместо выпусков новостей «Лебединое озеро» Чайковского, а толпы протестующих собирались у Белого Дома в Москве, чтобы защищать штаб-квартиру демократической оппозиции, ведомой Борисом Ельциным; в Ленинграде тысячи растерянных, испуганных, взволнованных и отчаявшихся людей тоже вышли на улицы, чтобы стать частью события, которое, казалось, должно было изменить иx судьбы.



Четверть века спустя Сергей Лозница обращается к драматическим сценам августа 1991 года и к событию, которое вошло в современную европейскую историю как момент «рождения российской демократии». Что же на самом деле произошло в России в августе 91-го? Что за сила управляла толпами на Дворцовой площади в Ленинграде? Что за свидетельство представлено на экране: коллапс режима или его креативный ребрендинг? Кто эти люди, смотрящие в камеру: победители или жертвы?