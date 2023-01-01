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Остров собак Остров собак
Киноафиша Фильмы Остров собак Остров собак, 2018: актеры и роли
Isle of Dogs Остров собак 2018 / США
7.4 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Остров собак, 2018: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уэс Андерсон Уэс Андерсон Wes Anderson
В ролях
Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Брайан Крэнстон Брайан Крэнстон Bryan Cranston Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Эдвард Нортон Эдвард Нортон Edward Norton Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray Фрэнсис МакДорманд Фрэнсис МакДорманд Frances McDormand Грета Гервиг Грета Гервиг Greta Gerwig Кара Хэйуорд Кара Хэйуорд Kara Hayward
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