Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Метки тьмы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Остров собак
Остров собак, 2018: актеры и роли
Isle of Dogs
Остров собак
2018 / США
Трейлер
7.4
Оцените
47
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Остров собак, 2018: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уэс Андерсон
Wes Anderson
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Брайан Крэнстон
Bryan Cranston
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Эдвард Нортон
Edward Norton
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Билл Мюррей
Bill Murray
Фрэнсис МакДорманд
Frances McDormand
Грета Гервиг
Greta Gerwig
Кара Хэйуорд
Kara Hayward
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Отзывы
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы
2022, Россия, семейный, анимация
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Мульт в кино. Выпуск №152: Друзьям морозы не помеха
Написать отзыв
2023, Россия, анимация
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)