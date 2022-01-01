Наша рецензия

Судя по сошедшему с британо-венгерских кинематографических стапелей результату, в процессе щелкунчикового производства Кончаловский был обуреваем одновременно двумя плохо сочетающимися друг с другом желаниями. Прежде всего, ему хотелось влить в старинное сказочное горло германского романтизма крепкую порцию раскаленного модернистского свинца, наподобие того как обошелся в середине 90-х с «Ричардом III» (правда, отнюдь не германским и не романтическим, зато не менее знаменитым) тезка…