Япония. Будущее. Собаки города Мегасаки стали жертвой опасной инфекции, которая, как говорят власти, может передаваться и людям. Кобаяши, занимающий пост мэра, принимает решение выселить всех собак на отдаленный остров, использующийся как большая свалка городских отходов. Первым выслали пса Спотса, преданного охранника племянника Кобаяши двенадцатилетнего сироты Атари. Проходит полгода, и лекарство против собачьего гриппа изобретено, но мэр не спешит обнародовать создание спасительного средства…
персонажи весёленькие, и псы, и люди. особенно понравился перевод с собачьего языка.
История о возможном геноциде и о любви к братьям нашим меньшим.
В японском городе Мегасаки, мэр Кобаяши, вследствие эпидемии собачьего гриппа, решает выслать лучших друзей человека на остров. История должна закончиться, но учёные Мегасаки не сдаются. Они пытаются найти лекарство. А пока, собаки выживают, как могут: сражаются стаями за сброшенный с города мусор, который для них является хоть какой-то едой, болеют и дичают, без своих хозяев. Но всё меняется, когда на остров, на угнанном самолёте, прилетает племянник мэра Кобаяши – Атари, который решает найти своего верного пса – Спота.
“Остров собак” очень похож на ранее произведение Уэса Андерсона “Бесподобный мистер Фокс”, прежде всего стилем, который снова выбрал режиссёр. Stop-motion анимация, видимо, уже стала фишкой Уэса Андерсона. К тому же, она очень красит мультфильм и делает его редким произведением, ведь в киноиндустрии, на данный момент, не часто можно встретить подобные творения. Япония же в мультфильме показана красочно, причём огромным плюсом, можно выделить то, как создатели подошли к озвучке персонажей: все японцы говорят на японском – без дубляжа. Это лишний раз подчёркивает колорит Японии, хотя и показана она не без некоторых стереотипов.
Сама история не простая, как может показаться на первый взгляд. Она пестрит острыми социальными и политическими проблемами: тема экологии, и проблема коррупции, подтексты о расизме и геноциде. Возрастной рейтинг этому соответствует, ведь темы, затрагиваемые в этом мультфильме интересны и достаточно сложны. Так как всё внимание сосредоточено на “друзьях” человека, в полной мере раскрываются темы верности, преданности и дружбы хозяина и его собаки, эта история именно об этом. Все останутся довольными и получат всё то, зачем пришли: одни зрители насладятся красивой историей о мальчике и его собаке, а другие, кто любит сложные подтексты, получат удовольствие от нахождения тайных смыслов и посылов, оставленных создателями мультфильма.
Важной частью является и анимация. Это именно то, что преумножает все плюсы картины. Кукольная анимация восхитительна, почти всё сделано вручную, с минимальным применением компьютерных технологий. Упорству и трудолюбию аниматоров можно только завидовать. Движение собак выглядят плавно, шерсть колышется, словно настоящая, глаза сделаны невероятно натурально, как живые, вокруг персонажей всё выглядит детализировано, дым и огонь, которые легче было бы сделать за счёт компьютерной графики, сделаны руками. Сразу видно, что люди вкладывали в мультфильм душу.
Музыка, снова написанная Александром Деспла, помогает ещё сильнее проникнуться атмосферой мира, который создал Уэс Андерсон. Приятные уху японские мелодии сочетаются с западными, что создаёт некий микс, который идеальней всего подходит к необычной истории мультфильма.
В итоге, “Остров собак” – это интересная, красочная и захватывающая история о приключении мальчика и верных друзей человека, которая заставляет о многом задуматься. Произведение, которое очень сильно выделяется на фоне других фильмов Голливуда. Этому способствуют детали и до мелочей проработанный мир, воссозданный творческой командой по-настоящему любящей своё дело. Этот мультфильм имеет все шансы войти в историю не только кукольных творений, но и занять почётное место в истории мирового кинематографа.
Олег Забродский
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