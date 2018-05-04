Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убийца «Священный паук»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Остров собак Остров собак
Киноафиша Фильмы Остров собак Отзывы о мультфильме «Остров собак»
Isle of Dogs Остров собак 2018 / США
7.4 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Остров собак»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Япония. Будущее. Собаки города Мегасаки стали жертвой опасной инфекции, которая, как говорят власти, может передаваться и людям. Кобаяши, занимающий пост мэра, принимает решение выселить всех собак на отдаленный остров, использующийся как большая свалка городских отходов. Первым выслали пса Спотса, преданного охранника племянника Кобаяши двенадцатилетнего сироты Атари. Проходит полгода, и лекарство против собачьего гриппа изобретено, но мэр не спешит обнародовать создание спасительного средства…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Светлана 4 мая 2018, 11:46
Оценка
Уэс Андерсон - гений! А "Остров собак", пожалуй, один из самых значимых и ярких фильмов этого года (Простите мстители и билборды). Юмор, легкость сопровождаются очень острыми проблемами. Проблемы экологии, жестокости, подпольных политических игр, митингов, фальсификации выборов, доверия.
4 мая 2018, 11:46 Ответить
Maio13 15 мая 2018, 12:29
Оценка
Я обожая Уэса Андерсона! Смотрела все его фильмы и один его мультфильм, теперь уже 2 мультфильма. С технической точки зрения он-великолепен! Все звуковое сопровождение очень порадовало, опять же фронтальные виды- фишка Андерсона мне очень нравится. По сюжету не буду спойлерить, скажу, что это точно не детский мультфильм, или скорее- страшные события тут переданы в виде мультфильма. Жалко, что этот мультфильм вышел вместе со мстителями и не многие оценят эту работу, однако думаю, кто любит Андерсона - обязательно пойдет. Ну или же вы фанат всего неформального, странного, но и оттого очень интересного, то вам несомненно стоит глянуть эту картину. Я получила эстетическое удовольствие, спасибо за это!
15 мая 2018, 12:29 Ответить
alex 21 мая 2018, 18:47
Оценка
весёлое кинцо. смотреть можно. красивенько и со вкусом.
персонажи весёленькие, и псы, и люди. особенно понравился перевод с собачьего языка.
21 мая 2018, 18:47 Ответить
Dmitriy Uzgorskiy 26 мая 2018, 01:08
Оценка
Один из немногих мультов 2018 года выпуска, который понравился всей семье. Во многом в фильме есть аллегории сегодняшнего мироустройства, есть о чём подумать даже взрослому.
26 мая 2018, 01:08 Ответить
zabrodskiy.o 7 июня 2018, 16:07
Рецензия на мультфильм Остров собак
История о возможном геноциде и о любви к братьям нашим меньшим.
В японском городе Мегасаки, мэр Кобаяши, вследствие эпидемии собачьего гриппа, решает выслать лучших друзей человека на остров. История должна закончиться, но учёные Мегасаки не сдаются. Они пытаются найти лекарство. А пока, собаки выживают, как могут: сражаются стаями за сброшенный с города мусор, который для них является хоть какой-то едой, болеют и дичают, без своих хозяев. Но всё меняется, когда на остров, на угнанном самолёте, прилетает племянник мэра Кобаяши – Атари, который решает найти своего верного пса – Спота.

​​​​​​​“Остров собак” очень похож на ранее произведение Уэса Андерсона “Бесподобный мистер Фокс”, прежде всего стилем, который снова выбрал режиссёр. Stop-motion анимация, видимо, уже стала фишкой Уэса Андерсона. К тому же, она очень красит мультфильм и делает его редким произведением, ведь в киноиндустрии, на данный момент, не часто можно встретить подобные творения. Япония же в мультфильме показана красочно, причём огромным плюсом, можно выделить то, как создатели подошли к озвучке персонажей: все японцы говорят на японском – без дубляжа. Это лишний раз подчёркивает колорит Японии, хотя и показана она не без некоторых стереотипов.
Сама история не простая, как может показаться на первый взгляд. Она пестрит острыми социальными и политическими проблемами: тема экологии, и проблема коррупции, подтексты о расизме и геноциде. Возрастной рейтинг этому соответствует, ведь темы, затрагиваемые в этом мультфильме интересны и достаточно сложны. Так как всё внимание сосредоточено на “друзьях” человека, в полной мере раскрываются темы верности, преданности и дружбы хозяина и его собаки, эта история именно об этом. Все останутся довольными и получат всё то, зачем пришли: одни зрители насладятся красивой историей о мальчике и его собаке, а другие, кто любит сложные подтексты, получат удовольствие от нахождения тайных смыслов и посылов, оставленных создателями мультфильма.
Важной частью является и анимация. Это именно то, что преумножает все плюсы картины. Кукольная анимация восхитительна, почти всё сделано вручную, с минимальным применением компьютерных технологий. Упорству и трудолюбию аниматоров можно только завидовать. Движение собак выглядят плавно, шерсть колышется, словно настоящая, глаза сделаны невероятно натурально, как живые, вокруг персонажей всё выглядит детализировано, дым и огонь, которые легче было бы сделать за счёт компьютерной графики, сделаны руками. Сразу видно, что люди вкладывали в мультфильм душу.

Музыка, снова написанная Александром Деспла, помогает ещё сильнее проникнуться атмосферой мира, который создал Уэс Андерсон. Приятные уху японские мелодии сочетаются с западными, что создаёт некий микс, который идеальней всего подходит к необычной истории мультфильма.

В итоге, “Остров собак” – это интересная, красочная и захватывающая история о приключении мальчика и верных друзей человека, которая заставляет о многом задуматься. Произведение, которое очень сильно выделяется на фоне других фильмов Голливуда. Этому способствуют детали и до мелочей проработанный мир, воссозданный творческой командой по-настоящему любящей своё дело. Этот мультфильм имеет все шансы войти в историю не только кукольных творений, но и занять почётное место в истории мирового кинематографа.

Олег Забродский
7 июня 2018, 16:07 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Возрожденные
Возрожденные 5 комментариев
Синистер. Начало
Синистер. Начало 17 комментариев
Все страхи Бо
Все страхи Бо 1 комментарий
Вызов
Вызов 192 комментария
Помилование
Помилование 1 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 7 комментариев
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 5 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 56 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App