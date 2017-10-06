Жизнь впереди
– Бывшие ученики 11 «Б» спустя много лет встречаются на поминках тихого одноклассника Лехи с последней парты. Однако вскоре этот повод отходит на второй план, и зрителям раскрываются четыре истории, в которых старые секреты, недомолвки, обиды и личные счеты оборачиваются неожиданными последствиями.
не смешно[Sad]
не смотрите[bad]
актёры такие милые, всем известные, песни сатаринныя поют, но не смешно совсем[bad][bad][bad]
Ходченкова с веслом неплохо смотрелась бы, но текст в её устах был чудовищный[sleep]
[cry][cry][cry]
Престарелые дети
История фильма стара как мир – встреча одноклассников, где вскрываются старые раны и обсуждаются старые проблемы. При этом повод для встречи тоже довольно жизненный, но какой-то нереалистичный – похороны одного из них. При это никто из собравшихся с усопшим особо не общался, но неожиданно, все решили собраться. Кто поверит в реалистичность такого поворота? Вы бы поехали через 15 лет после школы на похороны одноклассика, которым эти самые 15 лет не интересовались? Да еще из Европы, Москвы, других городов? Вот и я бы не поехала.
Но наши герои собрались и рванули в путь. Карен Оганисян снимает наиболее интересные, добрые и душевные комедии, но тут режиссеру будто кошка дорогу перешла, и имя кота Жора Крыжовников, который написал сценарий фильма. Неудивительно, что картина местами попахивает лентой «Горько», так что фильм есть и за что хвалить, и за что ругать.
О хорошем – отличая актерская игра Светланы Ходченковой и Александра Паля, в прочем, этого и следовало ожидать. Сергей Бурунов, Максим Витроган, Денис Шведов и Артур Смолянинов – также представляют собой украшения этого фильма. В прочем, за последних двух наиболее обидно, их история потенциально была самой интересной, но оборвалась на середине. Благодаря актерам герои зрителя зацепить успели. Видимо, режиссер решил, что этого достаточно.
Павел Прилучный имеет отличный актерский потенциал и, наверняка, может играть разные и глубокие роли. Но мы этого не узнаем. В «Жизнь начинается» точно. То ли внешность актера, то ли прилипший с первых ролей типаж загоняют Прилучного из раза в раз в образ типичного «плохиша» - вот он ершится на камеру, буянит на публике, демонстративно занимается сексом с негритянкой.. Все, для того, чтобы даже самый недалекий зритель понял, что под маской плохого парня сидит обиженный ребенок – как и в «Мажоре», и даже в «Рубеже». Хотя в последних двух его герой более многослоен, чем в «Жизнь начинается».
На этом о хорошем все. Остальное.... можно забыть. Логика персонажей и их действия скомканы, мотивы их действий вроде бы и проговариваются прямым текстом, но при этом сюжетные линии не доводятся до конца.
Смотреть фильм можно только фоном, не отвлекаясь от домашних дел или разговора с друзьями. Пара забавных моментов есть, но в целом – фильм своего времени не стоит. 3 из 10.
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