Жизнь удивительна и многогранна, часто ее непредсказуемые повороты заставляют надолго погрузиться в раздумья.

Пять лучших фильмов про жизнь, которые заставят задуматься

Фильмы, рассказывающие о сложных перипетиях судеб, неизбежно заставят зрителя представить себя на месте главных персонажей. Мысли о том, как следовало бы поступить на месте героев, – увлекательная тема, которая раскрывает глаза на многие вещи и помогает узнать себя с неожиданных сторон. Киноленты с глубоким смыслом затрагивают сокровенные тайны, сложные дилеммы и острые вопросы, касающиеся так или иначе любого человека.

«1+1», 2011

Филипп – пожилой мужчина из аристократического рода. После несчастного случая он становится почти полностью парализованным. Он ищет помощника, которому можно будет поручить функции своих рук и ног, то есть полностью довериться. Прилизанные заискивающие кандидаты, распинающиеся о своих достоинствах, навевают на Филиппа смертную тоску, и работа внезапно достается самому неожиданному персонажу: неотесанному и беспардонному парню с рабочих окраин, который вообще не обращает внимания на инвалидную коляску работодателя.

Абсолютно разные герои французской комедии быстро находят общий язык и отлично проводят время вместе в веселых разговорах и забавных приключениях.

«Географ глобус пропил», 2013

Одна из лучших ролей в карьере Хабенского. Его персонаж, Виктор Служкин, находится в трудном жизненном периоде: отношения с женой напряжены, вечный дефицит денег и алкогольная зависимость. В попытке выбраться из беспросветной ямы Виктор, по образованию биолог, идет на работу в обычную общеобразовательную школу, чтобы преподавать географию.

Но перемены подбрасывают ранимому и порядочно уставшему от жизни Служкину еще больше суеты, а непоседливые школьники однажды становятся огромной проблемой…

«Любовь и кухня», 2011

Роб Хейли – бывший шеф-повар одного из престижных лондонских заведений. Но высокая кухня осталась для главного героя в прошлом после трагической смерти жены. Жизнь становится не мила Робу, и он с дочкой переезжает в тихий провинциальный город. Вскоре к нему наведывается приятель – звезда кулинарного телешоу Гордон Рамзи.

Знаменитый кулинар считает, что Хейли пора взять себя в руки и вернуться к готовке – например, сделать из местного паба настоящий ресторан. Роб, соскучившийся по любимой профессии, принимается за дело и привлекает внимание ресторанного критика…

«Побеждая время», 2012

Одна из последних съемок Пола Уокера. Жена главного героя, Нолана Хейза, рожает раньше срока. Врачи пытаются спасти маму с ребенком и успокоить отца, но все заканчивается трагически. Нолан становится вдовцом с крохотным младенцем, подключенным к аппарату искусственного дыхания. Пока Хейз пытается осмыслить происходящее, в больнице объявляют чрезвычайную ситуацию и эвакуируют всех людей из здания.

Мужчина остается беспомощным в обесточенном корпусе, один на один с разрушительной стихией, и впереди – мучительная борьба за свою жизнь и здоровье дочери.

«Учитель английского», 2012

Линда – школьный преподаватель английского в маленьком американском городке. Ее молодость прошла, а уверенности в себе не прибавилось. Претенденты на роль спутника жизни не вызывают у главной героини никаких эмоций, поэтому она ведет одинокую жизнь. Но однажды в город возвращается ее бывший ученик Джейсон, безуспешно пытавшийся реализоваться в Нью-Йорке. Узнав о театральном провале начинающего сценариста, Линда принимает решение помочь талантливому молодому человеку.