Киноленты о любви откликаются в сердце зрителя, который наверняка узнает в персонажах себя, вспомнит свою личную драму и посочувствует главным героям. Следить за романтической историей, пусть и не всегда счастливой, еще интереснее, когда действующие лица – люди с хорошо знакомым наблюдателю менталитетом и образом мышления.

Пять лучших драм про любовь, снятых в России

Российские фильмы о любви познакомят зрителей с трогательными романтическими переживаниями, заставят разделить волнения и боль главных героев, вместе с ними пройти сложный путь к счастью.

Мне не больно

Трое главных героев, молодые и перспективные дизайнеры, отправляются в шикарный особняк на центральной улице города, чтобы предложить хозяйке свои услуги. Они полны энергией и мечтают о красивой жизни, но для этого им не хватает только денег. Натэлла Антоновна, наоборот, сказочно богата, но ей успело наскучить однообразное и предсказуемое существование. Неожиданно у нее завязывается бурный роман с Мишей, одним из дизайнеров, что резко меняет ее жизнь.

Девушка вспоминает, каково это – любить взаимно, а друзья получают выгодные заказы и крупную выручку, но обоюдной радости не суждено продлиться долго.

Последнее лето

Константин – студент экономической академии, типичный мажор, сын богатого бизнесмена. После очередной тусовки он приезжает домой с прелестной девицей, а наутро обнаруживает, что его виртуозно ограбили. Воров ему удается выследить, но он делает это вовсе не для того, чтобы сдать их полиции. Костя просит сделать его участником банды, которая обчищает его одногруппников, приятелей и даже отца. Главному герою кажется, что он обрел долгожданную свободу, друзей и любимую, он веселится, играя с законом, и чувствует себя счастливым, пока не совершает роковой промах.

Платон

Главный герой – популярный в столице тусовщик и хладнокровный бизнесмен. Его клиенты – обеспеченные мужчины, которые не могут найти счастье. Хорошо разбирающийся в психологии, Платон умеет угодить любому. Он находит симпатичных девушек и знакомит со своими подопечными. В итоге все остаются довольны: очередная модель счастлива обретенной стабильности, богатый клиент доволен выгодной сделкой, а Платон получает кругленькую сумму на счет. Но однажды он встречает девушку, которая становится для него не просто объектом.

Но одновременно эту же красотку заприметил один из самых влиятельных клиентов, что ставит парня перед нелегким выбором.

Мы жили по соседству

Надя и Сережа – школьники, между которыми завязываются трогательные романтические отношения. Тем временем их родители, одинокие Николай и Даша, тоже чувствуют притяжение друг к другу. Но разница в поколениях делает их общую историю крайне сложной. Юношеский максимализм, бескрайние мечты и бесконечная романтика в паре подростков сталкиваются с приземленностью, бытовой рутиной и прагматизмом взрослых. Получится ли у юных влюбленных поладить со старшими и понять их? И смогут ли родители серьезно относиться к своим взрослеющим детям?

С любимыми не расставайтесь

У всех семей, которые приходят в зал бракоразводных процессов, своя драма. Одни терпели друг друга всю жизнь, надеясь, что слюбится и наладится. Другие сошлись недавно и быстро поняли, что только мучаются вместе. Катя и Митя, главные герои культового фильма, оказались в очереди из-за недоразумения. Митя, вспыльчивый молодой человек, на ровном месте приревновал красавицу-супругу, а Катя, обиженная его недоверием, даже не стала оправдываться. Бумаги подписаны, и вот муж и жена стали официально чужими людьми.