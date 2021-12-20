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Егор Корешков

Егор Корешков
Егор Корешков
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Дата рождения
31 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
181 см
Биография Егора Корешкова

Егор Корешков — российский актёр театра и кино родом из Москвы. Появился на свет 31 марта 1986 года в семье московских музыкантов. Унаследовал от родителей музыкальность, с детства занимался на ударных. Школьное образование Егора было с математическим уклоном, поэтому в будущем он видел себя экономистом. Но неожиданно для всех поступил в педагогический.

К идее стать актёром Егора подтолкнула преподавательница, которая имела режиссёрское образование ГИТИСа, поэтому, окончив педагогический, Корешков пошёл постигать актёрское мастерство. В 2010 году он выпустился из ГИТИСа, мастерской Олега Кудряшова.

Играть на большой сцене Корешков начал в 2007 году. В отличие от многих коллег, он решил участвовать в постановках в качестве приглашённого актёра и не связывать себя с репертуарным театром. Егор считает, что так ему удаётся избежать театральной рутины и постоянно пробовать новое.

Корешков дебютировал в кино ещё во время учёбы в ГИТИСе. Первой крупной работой, после которой его стали узнавать зрители, стал Стас Тихонович — антагонист главного героя в сериале «Восьмидесятые». А вот участием в «Горько!» актёр привлёк внимание коллег по цеху и проложил дорогу к новым проектам.

Егор — деятельный человек, который старается распланировать свой день. Актёр признаётся, что ему бывает сложно переключаться между задачами, поэтому он любит разгружать голову во время бега или катания на велосипеде. На личной жизни Корешков предпочитает не заострять внимание.

Интересные факты о Егоре Корешкове
  • В 15 лет создал рок-группу «Сара Джессика Паркер», играл на ударных;
  • Кроме ударных умеет играть на гитаре, флейте и тромбоне;
  • Любит экспериментировать, участвовал в постановках «новой драмы»;
  • Время от времени выступает диджеем в клубах под именем DJ KORCHES;
  • Мечтает воплотить на экране Дэвида Боуи;
  • Коронная фраза «Я тебя умоляю» героя Стаса Тихоновича из «Восьмидесятых» была придумана Егором;
  • В 2014 году получил награду им. Александра Абдулова на фестивале «Дух огня» за роль Антона Павловича Чехова в фильме «Братья Ч»;
  • Развивается в режиссёрском и сценарном искусстве, планирует выпускать собственные проекты.
Фильмография Егора Корешкова
Неведомое
триллер, мистика 2022, Россия
0.0
Джетлаг
Джетлаг
комедия, драма 2021, Россия
7.0
МЫ
МЫ
фантастика 2021, Россия
0.0
Звездный разум
Звездный разум
приключения, фантастика, триллер 2021, Россия
5.0
Нефутбол
Нефутбол
комедия 2020, Россия
8.0
Жизнь впереди
Жизнь впереди
комедия 2017, Россия
6.0
Параллельные прямые пересекаются в бесконечности
Параллельные прямые пересекаются в бесконечности
триллер, драма 2015, Россия
5.0
Метаморфозис
Метаморфозис
драма 2015, Россия
7.0
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