Егор Корешков — российский актёр театра и кино родом из Москвы. Появился на свет 31 марта 1986 года в семье московских музыкантов. Унаследовал от родителей музыкальность, с детства занимался на ударных. Школьное образование Егора было с математическим уклоном, поэтому в будущем он видел себя экономистом. Но неожиданно для всех поступил в педагогический.

К идее стать актёром Егора подтолкнула преподавательница, которая имела режиссёрское образование ГИТИСа, поэтому, окончив педагогический, Корешков пошёл постигать актёрское мастерство. В 2010 году он выпустился из ГИТИСа, мастерской Олега Кудряшова.

Играть на большой сцене Корешков начал в 2007 году. В отличие от многих коллег, он решил участвовать в постановках в качестве приглашённого актёра и не связывать себя с репертуарным театром. Егор считает, что так ему удаётся избежать театральной рутины и постоянно пробовать новое.

Корешков дебютировал в кино ещё во время учёбы в ГИТИСе. Первой крупной работой, после которой его стали узнавать зрители, стал Стас Тихонович — антагонист главного героя в сериале «Восьмидесятые». А вот участием в «Горько!» актёр привлёк внимание коллег по цеху и проложил дорогу к новым проектам.

Егор — деятельный человек, который старается распланировать свой день. Актёр признаётся, что ему бывает сложно переключаться между задачами, поэтому он любит разгружать голову во время бега или катания на велосипеде. На личной жизни Корешков предпочитает не заострять внимание.