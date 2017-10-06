«Жизнь впереди»: Рецензия Киноафиши

Бессмысленная и беспощадная

Интрига фильма закручивается вокруг похорон некого Лехи, на которые съехались все его бывшие одноклассники. Пустив одну слезу из страха смерти и приличия, они тут же забывают об усопшем и начинают доставать из закромов своих душ детские обиды и мечты, медленно выкладывая их перед зрителем. Одни решили вспомнить свою первую любовь, тут же образовав классическую геометрию, где хороший мальчик мечтает о той, для которой клин сошелся на красавце-хулигане (а теперь еще и алкоголике). Другие вновь разыгрывают безответную любовь, где он для нее все, а она посылает подальше и матерится. Третьи бьют друг другу носы, пытаясь преодолеть детское противостояние хулигана и жертвы. А где-то между этим – отчаянная Галка решает забеременеть во что бы то ни стало, найдя «осеменителя» среди изрядно потускневших рядов 11 «Б».

Кадр из фильма «Жизнь впереди»

«Жизнь впереди» – крайне странное зрелище, чудом затесавшееся в премьерный четверг… То ли режиссура Карена Оганесяна сбилась с намеченного нарратива, расплескав свои фишки в случайных местах, то ли Жора Крыжовников предложил сценарий, написанный с явной ленцой и девизом «авось!». Но фильм получился настолько невнятным, что это даже пугает. Во-первых, четыре основные истории раскрываются неравномерно – одна остается почти не тронутой, но другую мусолят и не могут остановиться. Например, довольно интересный конфликт хулигана и жертвы, с возрастом поменявшихся местами, бросается на пол пути, зато не переставая смакуется банальный любовный треугольник. Во-вторых, воздух в кино пропитан отчаянием и безнадегой – похороны, поминки, пьянки, сексуальные «игрища» и связывающие их коммуникации кажутся такими жалкими, что не знаешь, как избавиться от приступов испанского стыда (когда стыдно за других).

Кадр из фильма «Жизнь впереди»

В-третьих, герои Оганесяна-Крыжовникова самые настоящие неудачники, обвиняющие друг друга за подножку в 6-ом классе, разбитое сердце и несбывшиеся мечты. Они пьют и стонут, оплакивая бездумно прожитую жизнь и со страхом заглядывая вперед. И это разложение человеческих душ оказывается настоящей пыткой, в которой худшие кошмары посредственной личности подробнейшим образом проигрываются перед глазами. И, в-четвертых, комедией это сложно назвать. Не смешно, а грустно. Правда, для фанатов фразы «Тагил!» из «Нашей Раши» это может и «зайдет под пиво», но большинство зрителей останутся голодными. А в конце еще остается вопрос – кто делал музыкальную подборку? «Тучи» Иванушек Int. и «Чунга-Чанга», серьезно?

Кадр из фильма «Жизнь впереди»

Отовсюду просвечивает безвкусица и страсть к уже изжившим себя шаблонам. Каждый шаг предсказуем, каждая реплика уже где-то звучала. Финал картины сумбурен и непонятен – кто с чем (и кем) остался неясно. Все вышло пошло, глупо, неинтересно и без капли душевности. Как будто зрители, по предположению авторов, – такие же недалекие люди, как и их персонажи… А ведь идея, зерно которой похоронено за всем этим цирком, довольно жизнеспособная – встреча одноклассников спустя много лет, как они по-другому могут посмотреть на себя и друг друга. Но здесь все и осталось на уровне 11 «Б».

В общем, фраза «бессмысленный и беспощадный» точно подходит к этому фильму, снятому неизвестно зачем и для кого. Несравнимо с комедиями, например, Романа Каримова, который предлагает тот же срез общества, но совершенно под другим углом и иным способом. «Жизнь впереди» – для случайных забегов в кино, в попытке скрыться от дождя и хорошего кинематографа.

Инна Син

В российском прокате с 5 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Жизнь впереди»