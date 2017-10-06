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Жизнь впереди Жизнь впереди
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Жизнь впереди 2017 / Россия
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Жизнь впереди»

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Наша рецензия

Интрига фильма закручивается вокруг похорон некого Лехи, на которые съехались все его бывшие одноклассники. Пустив одну слезу из страха смерти и приличия, они тут же забывают об усопшем и начинают доставать из закромов своих душ детские обиды и мечты, медленно выкладывая их перед зрителем. Одни решили вспомнить свою первую любовь, тут же образовав классическую геометрию, где хороший мальчик мечтает о той, для которой клин сошелся на красавце-хулигане (а теперь еще и алкоголике). Другие…

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lyzmaksim 6 октября 2017, 09:46
Оценка
Фильм для более взрослого поколения. Не скажу что прям это комедия. Про жизнь после школы, короче лучше смотреть, так сложно рассказать. Советую для тех, кто хочет выйти из зала и еще долго обсуждать увиденное.
6 октября 2017, 09:46 Ответить
alex 10 октября 2017, 00:23
жуть-жуть-жуть[unknown]
не смешно[Sad]
не смотрите[bad]

актёры такие милые, всем известные, песни сатаринныя поют, но не смешно совсем[bad][bad][bad]

Ходченкова с веслом неплохо смотрелась бы, но текст в её устах был чудовищный[sleep]
[cry][cry][cry]
10 октября 2017, 00:23 Ответить
Иван Иванович Мищенко 13 октября 2017, 13:12
Оценка
Ушли через 30 минут. Кошмар...
13 октября 2017, 13:12 Ответить
Olgunya72 18 октября 2017, 10:29
Оценка
Отвратительный фильм!!!
18 октября 2017, 10:29 Ответить
Катерина Штифель 12 июля 2018, 13:46
Престарелые дети
Престарелые дети

История фильма стара как мир – встреча одноклассников, где вскрываются старые раны и обсуждаются старые проблемы. При этом повод для встречи тоже довольно жизненный, но какой-то нереалистичный – похороны одного из них. При это никто из собравшихся с усопшим особо не общался, но неожиданно, все решили собраться. Кто поверит в реалистичность такого поворота? Вы бы поехали через 15 лет после школы на похороны одноклассика, которым эти самые 15 лет не интересовались? Да еще из Европы, Москвы, других городов? Вот и я бы не поехала.

Но наши герои собрались и рванули в путь. Карен Оганисян снимает наиболее интересные, добрые и душевные комедии, но тут режиссеру будто кошка дорогу перешла, и имя кота Жора Крыжовников, который написал сценарий фильма. Неудивительно, что картина местами попахивает лентой «Горько», так что фильм есть и за что хвалить, и за что ругать.

О хорошем – отличая актерская игра Светланы Ходченковой и Александра Паля, в прочем, этого и следовало ожидать. Сергей Бурунов, Максим Витроган, Денис Шведов и Артур Смолянинов – также представляют собой украшения этого фильма. В прочем, за последних двух наиболее обидно, их история потенциально была самой интересной, но оборвалась на середине. Благодаря актерам герои зрителя зацепить успели. Видимо, режиссер решил, что этого достаточно.

Павел Прилучный имеет отличный актерский потенциал и, наверняка, может играть разные и глубокие роли. Но мы этого не узнаем. В «Жизнь начинается» точно. То ли внешность актера, то ли прилипший с первых ролей типаж загоняют Прилучного из раза в раз в образ типичного «плохиша» - вот он ершится на камеру, буянит на публике, демонстративно занимается сексом с негритянкой.. Все, для того, чтобы даже самый недалекий зритель понял, что под маской плохого парня сидит обиженный ребенок – как и в «Мажоре», и даже в «Рубеже». Хотя в последних двух его герой более многослоен, чем в «Жизнь начинается».

На этом о хорошем все. Остальное.... можно забыть. Логика персонажей и их действия скомканы, мотивы их действий вроде бы и проговариваются прямым текстом, но при этом сюжетные линии не доводятся до конца.

Смотреть фильм можно только фоном, не отвлекаясь от домашних дел или разговора с друзьями. Пара забавных моментов есть, но в целом – фильм своего времени не стоит. 3 из 10.
12 июля 2018, 13:46 Ответить
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