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Интрига фильма закручивается вокруг похорон некого Лехи, на которые съехались все его бывшие одноклассники. Пустив одну слезу из страха смерти и приличия, они тут же забывают об усопшем и начинают доставать из закромов своих душ детские обиды и мечты, медленно выкладывая их перед зрителем. Одни решили вспомнить свою первую любовь, тут же образовав классическую геометрию, где хороший мальчик мечтает о той, для которой клин сошелся на красавце-хулигане (а теперь еще и алкоголике). Другие…