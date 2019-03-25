Наша рецензия

Джун — очень талантливая маленькая девочка. Когда-нибудь она поступит в МИФИ или какой-нибудь Гарвард на инженера, но пока она просто очень любит мастерить и фантазировать. Главный её интерес — парк развлечений. Вместе с мамой, которая поддерживает все начинания дочери, они придумали сказочный парк аттракционов, в котором заведуют волшебные говорящие животные: кабаниха Грета, медведь Бумер, бобры Гус и Купер, дикобраз Стив и обезьяна Орешек. У животных чётко разделены трудовые…