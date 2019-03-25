Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хитровка. Знак четырёх" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебный парк Джун Волшебный парк Джун
Киноафиша Фильмы Волшебный парк Джун Отзывы о мультфильме «Волшебный парк Джун»
Wonder Park Волшебный парк Джун 2018 / США / Испания
7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Волшебный парк Джун»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Джун — очень талантливая маленькая девочка. Когда-нибудь она поступит в МИФИ или какой-нибудь Гарвард на инженера, но пока она просто очень любит мастерить и фантазировать. Главный её интерес — парк развлечений. Вместе с мамой, которая поддерживает все начинания дочери, они придумали сказочный парк аттракционов, в котором заведуют волшебные говорящие животные: кабаниха Грета, медведь Бумер, бобры Гус и Купер, дикобраз Стив и обезьяна Орешек. У животных чётко разделены трудовые…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
salma_ya_samaya 25 марта 2019, 17:27
Оценка
Очень хороший и добрый мультик. Ход
ила с детьми 4,5 и 6,5 лет. Нам очень понравилось! Рекомендую к просмотру!
25 марта 2019, 17:27 Ответить
kuznetsova 28 марта 2019, 14:12
Оценка
Добрый и светлый мультфильм. Понравился и мне, и девочкам 3 и 11 лет.
28 марта 2019, 14:12 Ответить
SKY 2 апреля 2019, 13:07
Оценка
Так себе фильм, на 3.5 из 5. Ждал большего. Ребенка тоже не вдохновил.
2 апреля 2019, 13:07 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Король неба 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 8 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 191 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 29 комментариев
Вызов
Вызов 233 комментария
Финист. Первый богатырь
Финист. Первый богатырь 1 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App